Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Киев • УНН
15 октября запланирована масштабная встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО с участием министров обороны. Программа дня включает заявления, заседания, пресс-конференции и встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины.
В среду, 15 октября, состоится масштабная встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО с участием министров обороны ряда государств. Программу дня объявил официальный сайт НАТО, пишет УНН.
Что запланировано на 15 октября:
- 7:30 – прибытие министров и заявления;
- 8:00 – заявление Генсекретаря НАТО;
- 8:30 – выступления Генсекретаря НАТО и министра обороны США;
- 9:00 – заседание Североатлантического совета на уровне министров;
- 12:05 – официальное фото министров;
- 12:30 – неформальный Совет НАТО-Украина (не для СМИ);
- 14:15 – пресс-конференция Генсекретаря НАТО;
- 15:00 – встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины;
- 17:00 – выступление Генсекретаря НАТО и Министра обороны Украины;
- 17:40 – совместная пресс-конференция.
Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили противодействие российским провокациям, наполнение инициативы PURL новыми взносами и дальнейшее сотрудничество.