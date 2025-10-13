Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание

В среду, 15 октября, состоится масштабная встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО с участием министров обороны ряда государств. Программу дня объявил официальный сайт НАТО, пишет УНН.

Что запланировано на 15 октября:

7:30 – прибытие министров и заявления;

8:00 – заявление Генсекретаря НАТО;

8:30 – выступления Генсекретаря НАТО и министра обороны США;

9:00 – заседание Североатлантического совета на уровне министров;

12:05 – официальное фото министров;

12:30 – неформальный Совет НАТО-Украина (не для СМИ);

14:15 – пресс-конференция Генсекретаря НАТО;

15:00 – встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины;

17:00 – выступление Генсекретаря НАТО и Министра обороны Украины;

17:40 – совместная пресс-конференция.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили противодействие российским провокациям, наполнение инициативы PURL новыми взносами и дальнейшее сотрудничество.