ЗСУ звітують про 216 бойових зіткнень та відбиті атаки російських загарбників за 12 листопада
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 216 бойових зіткнень та відбиті атаки російських загарбників 12 листопада. Українські захисники зосередилися на зриві наступальних планів ворога та виснаженні його бойового потенціалу.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом доби 12 листопада українські захисники відбили численні атаки російських окупантів і завдали їм значних втрат. Сили оборони зосередилися на зриві наступальних планів ворога та виснаженні його бойового потенціалу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними вечірнього зведення, від початку доби відбулося 216 бойових зіткнень. Противник завдав два ракетні та 24 авіаудари, скинув 58 керованих авіабомб, здійснив 2838 обстрілів і задіяв 2041 дрон-камікадзе.
Найактивніші бойові дії зафіксовано на Південно-Слобожанському, Лиманському та Покровському напрямках. Там українські військові відбили десятки атак, знищили понад 100 окупантів, кілька одиниць техніки та безпілотники, а також пошкодили укриття та транспорт ворога.
На інших напрямках суттєвих змін у бойовій обстановці не зафіксовано, наголосили у Генштабі.
