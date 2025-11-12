ЗСУ звітують про 216 бойових зіткнень та відбиті атаки російських загарбників за 12 листопада

$42.010.06
48.610.07
12 листопада, 15:53 • 20960 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51622 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 48122 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51442 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 49219 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 45090 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 61012 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62891 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82379 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132119 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17728 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 14075 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24293 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 9110 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14421 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51962 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70711 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46626 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65251 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14572 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24450 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22694 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61931 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62144 перегляди
ЗСУ звітують про 216 бойових зіткнень та відбиті атаки російських загарбників за 12 листопада

Київ • УНН

 • 1866 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 216 бойових зіткнень та відбиті атаки російських загарбників 12 листопада. Українські захисники зосередилися на зриві наступальних планів ворога та виснаженні його бойового потенціалу.

ЗСУ звітують про 216 бойових зіткнень та відбиті атаки російських загарбників за 12 листопада

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом доби 12 листопада українські захисники відбили численні атаки російських окупантів і завдали їм значних втрат. Сили оборони зосередилися на зриві наступальних планів ворога та виснаженні його бойового потенціалу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними вечірнього зведення, від початку доби відбулося 216 бойових зіткнень. Противник завдав два ракетні та 24 авіаудари, скинув 58 керованих авіабомб, здійснив 2838 обстрілів і задіяв 2041 дрон-камікадзе.

На Покровському напрямку відбили 48 атак, ворог активний на Лиманському - Генштаб12.11.25, 16:56 • 2744 перегляди

Найактивніші бойові дії зафіксовано на Південно-Слобожанському, Лиманському та Покровському напрямках. Там українські військові відбили десятки атак, знищили понад 100 окупантів, кілька одиниць техніки та безпілотники, а також пошкодили укриття та транспорт ворога.

На інших напрямках суттєвих змін у бойовій обстановці не зафіксовано, наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження заводу "Ставролєн" та складу боєприпасів окупантів12.11.25, 11:16 • 2792 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України