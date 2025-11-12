ВСУ сообщают о 216 боевых столкновениях и отбитых атаках российских захватчиков за 12 ноября
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 216 боевых столкновениях и отбитых атаках российских захватчиков 12 ноября. Украинские защитники сосредоточились на срыве наступательных планов врага и истощении его боевого потенциала.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в течение суток 12 ноября украинские защитники отбили многочисленные атаки российских оккупантов и нанесли им значительные потери. Силы обороны сосредоточились на срыве наступательных планов врага и истощении его боевого потенциала. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным вечерней сводки, с начала суток произошло 216 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных и 24 авиаудара, сбросил 58 управляемых авиабомб, совершил 2838 обстрелов и задействовал 2041 дрон-камикадзе.
Наиболее активные боевые действия зафиксированы на Южно-Слобожанском, Лиманском и Покровском направлениях. Там украинские военные отбили десятки атак, уничтожили более 100 оккупантов, несколько единиц техники и беспилотники, а также повредили укрытия и транспорт врага.
На других направлениях существенных изменений в боевой обстановке не зафиксировано, отметили в Генштабе.
