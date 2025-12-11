ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триває
Київ • УНН
Бійці штурмового полку "Скеля" підняли український прапор у центрі Покровська Донецької області. Водночас ситуація у регіоні залишається складною. Бої тривають також і за Мирноград.
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ підняли український прапор у центрі Покровська Донецької області. Водночас ситуація у Покровську, а також у Мирнограді продовжує залишатися дуже складною, повідомляє УНН з посиланням на полк "Скеля" і Угруповання військ "Схід".
Деталі
Пресцентр полку опублікував відео підняття Державного прапору України у Покровську.
Попри кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію
Водночас, як зазначили в Угрупуванні військ "Схід", оборона Покровська продовжується - Сили оборони України контролюють північну частину міста. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.
У районі Мирнограда ситуація залишається складною.
Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі. Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів
Попри складність ситуації, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації, додали в Угрупуванні військ "Схід".
