11:00 • 1886 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 3708 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 16775 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 16013 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 17711 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 26752 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 40931 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 36427 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 37019 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30920 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триває

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Бійці штурмового полку "Скеля" підняли український прапор у центрі Покровська Донецької області. Водночас ситуація у регіоні залишається складною. Бої тривають також і за Мирноград.

ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триває

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ підняли український прапор у центрі Покровська Донецької області. Водночас ситуація у Покровську, а також у Мирнограді продовжує залишатися дуже складною, повідомляє УНН з посиланням на полк "Скеля" і Угруповання військ "Схід".

Деталі

Пресцентр полку опублікував відео підняття Державного прапору України у Покровську.

Попри кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію

- йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначили в Угрупуванні військ "Схід", оборона Покровська продовжується - Сили оборони України контролюють північну частину міста. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У районі Мирнограда ситуація залишається складною.

Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі. Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів

- йдеться в повідомленні.

Попри складність ситуації, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації, додали в Угрупуванні військ "Схід".

Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"10.12.25, 13:00 • 15921 перегляд

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Мирноград
Збройні сили України
Україна