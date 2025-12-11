ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжается
Киев • УНН
Бойцы штурмового полка "Скала" подняли украинский флаг в центре Покровска Донецкой области. В то же время ситуация в регионе остается сложной. Бои продолжаются также и за Мирноград.
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска Донецкой области. В то же время ситуация в Покровске, а также в Мирнограде продолжает оставаться очень сложной, сообщает УНН со ссылкой на полк "Скала" и Группировку войск "Восток".
Детали
Пресс-центр полка опубликовал видео поднятия Государственного флага Украины в Покровске.
Несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию
В то же время, как отметили в Группировке войск "Восток", оборона Покровска продолжается - Силы обороны Украины контролируют северную часть города. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В районе Мирнограда ситуация остается сложной.
Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи. Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств
Несмотря на сложность ситуации, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации, добавили в Группировке войск "Восток".
