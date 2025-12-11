$42.280.10
11:00 • 1894 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 3722 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 16786 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 16023 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 17720 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 26755 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 40935 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 36431 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 37023 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30921 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжается

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Бойцы штурмового полка "Скала" подняли украинский флаг в центре Покровска Донецкой области. В то же время ситуация в регионе остается сложной. Бои продолжаются также и за Мирноград.

ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжается

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска Донецкой области. В то же время ситуация в Покровске, а также в Мирнограде продолжает оставаться очень сложной, сообщает УНН со ссылкой на полк "Скала" и Группировку войск "Восток".

Детали

Пресс-центр полка опубликовал видео поднятия Государственного флага Украины в Покровске.

Несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию

- говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в Группировке войск "Восток", оборона Покровска продолжается - Силы обороны Украины контролируют северную часть города. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В районе Мирнограда ситуация остается сложной.

Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи. Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств

- говорится в сообщении.

Несмотря на сложность ситуации, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации, добавили в Группировке войск "Восток".

Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"10.12.2025, 13:00 • 15921 просмотр

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Донецкая область
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Украина