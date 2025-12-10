Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"

Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют почти 13 кв. км на севере города, сообщили в группировке войск "Восток" в сводке на 10 часов 10 декабря в Facebook, пишет УНН.

Как указано в сводке, "в районе Мирнограда ситуация остается сложной". "Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи", - говорится в сообщении.

"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств", - указали в группировке войск "Восток".

Как отмечается, "организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации".

На Покровском направлении, по сообщению, вчера, по предварительным данным, обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили два автомобиля, шесть мотоциклов, два наземных роботизированных комплекса, семь беспилотных летательных аппаратов, три единицы специальной техники, два укрытия личного состава и 13 укрытий для личного состава противника.

