Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Оборона Покровска продолжается, украинские войска контролируют почти 13 кв. км на севере города. Ситуация в районе Мирнограда остается сложной, враг ведет интенсивные штурмовые действия. Вчера обезврежено 122 оккупанта и уничтожена техника противника.

Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"

Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют почти 13 кв. км на севере города, сообщили в группировке войск "Восток" в сводке на 10 часов 10 декабря в Facebook, пишет УНН.

Оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке

- сообщили в группировке войск "Восток".

Как указано в сводке, "в районе Мирнограда ситуация остается сложной". "Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи", - говорится в сообщении.

"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств", - указали в группировке войск "Восток".

Как отмечается, "организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации".

На Покровском направлении, по сообщению, вчера, по предварительным данным, обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили два автомобиля, шесть мотоциклов, два наземных роботизированных комплекса, семь беспилотных летательных аппаратов, три единицы специальной техники, два укрытия личного состава и 13 укрытий для личного состава противника.

Юлия Шрамко

