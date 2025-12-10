$42.180.11
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
09:54 • 6586 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
08:28 • 10746 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 23010 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 38446 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 38949 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 30549 перегляди
"Ви отримаєте дірку від бублика": Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 61911 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 41771 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27918 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Оборона Покровська триває, українські війська контролюють майже 13 кв. км на півночі міста. Ситуація в районі Мирнограда залишається складною, ворог веде інтенсивні штурмові дії. Вчора знешкоджено 122 окупанти та знищено техніку противника.

Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"

Оборона Покровська триває, наші війська контролюють майже 13 кв. км на півночі міста, повідомили в угрупованні військ "Схід" у зведенні на 10 годину 10 грудня у Facebook, пише УНН.

Оборона Покровська продовжується, наші війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові

- повідомили в угрупованні військ "Схід".

Як вказано у зведенні, "у районі Мирнограда ситуація залишається складною". "Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі", - ідеться у повідомленні.

"Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів", - вказали в угрупованні військ "Схід".

Як зазначається, "організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації".

На Покровському напрямку, за повідомленням, вчора, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, шість мотоциклів, два наземних роботизованих комплекси, сім безпілотних літальних апаратів, три одиниці спеціальної техніки, два укриття особового складу та 13 укриттів для особового складу противника.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу10.12.25, 08:31 • 2264 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград