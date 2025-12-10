Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"

Оборона Покровська триває, наші війська контролюють майже 13 кв. км на півночі міста, повідомили в угрупованні військ "Схід" у зведенні на 10 годину 10 грудня у Facebook, пише УНН.

Оборона Покровська продовжується, наші війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові - повідомили в угрупованні військ "Схід".

Як вказано у зведенні, "у районі Мирнограда ситуація залишається складною". "Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі", - ідеться у повідомленні.

"Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів", - вказали в угрупованні військ "Схід".

Як зазначається, "організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації".

На Покровському напрямку, за повідомленням, вчора, за попередніми даними, знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, шість мотоциклів, два наземних роботизованих комплекси, сім безпілотних літальних апаратів, три одиниці спеціальної техніки, два укриття особового складу та 13 укриттів для особового складу противника.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу