ЗСУ відомо, де ворог в Криму розташову берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" - Гуменюк

Збройним силам України відомо, де в Криму ворог розташовує берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" з яких наносить удари ракетами "Онікс". Про це заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафоні, передає УНН.

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Головне, що нам відомо, де вони, а те, що росіяни будуть їх застосовувати, це очевидно, оскільки це один з тих способів тиску, якому дуже складно протидіяти. Тому що ракети типу "Онікс" мають особливі характеристики – це протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті, складній для виявлення, і протидіяти їм можуть тільки особливі комплекси ППО - зазначила Гуменюк.

Натякнула, що раніше по місцю зберігання ракет "Онікс" ЗСУ завдали влучного удару, тож тепер ворог змушений їх економити.

"Очевидно, ракети ворог економить. Може застосовувати їх в комбінації з іншими засобами ураження. Зокрема, ми спостерігаємо останнім часом, що активізувалося використання балістичних ракет і інших ракет, які дуже складно збивати", - додала Гуменюк.

Нагадаємо

Ознайомившись з висновками Київського науково-дослідного інституту судових експертиз британська розвідка припустила, що для запуску ракет "Циркон" по Україні рф могла адаптувати берегові ракетні комплекси К-300 "Бастіон".

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Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експерти після проведених досліджень першими офіційно повідомили, що 7 лютого під час удару по Україні рф застосувала ракети "Циркон".

"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", - повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Згодом Рувін уточнив, що у небі над Київщиною були збиті два "Циркони". Ракета не відповідає заявленим росією характеристикам і не містить жодних новітніх технологій.

"Ракета летіла зі швидкістю не більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. Уражаючі фактори поки що теж не відповідають заявленим. Збірка російська: у деяких місцях ще лазером написані номери, а десь видряпані цвяхами. Деякі плати ручної збірки. Є новітні речі безпосередньо у деяких вузлах. Решта все: стандартні двигуни, якість металу, складові частини нічим особливим не вирізняються, нічого революційного немає. Ми, правда, зараз вивчаємо, яка вибухова речовина використовувалася", - розповів Рувін.