ВСУ известно, где враг в Крыму располагает береговые ракетные комплексы "Бастион-П" - Гуменюк

Вооруженным силам Украины известно, где в Крыму враг располагает береговые ракетные комплексы "Бастион-П" с которых наносит удары ракетами "Оникс". Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Главное, что нам известно, где они, а то, что россияне будут их применять, это очевидно, поскольку это один из тех способов давления, которому очень сложно противодействовать. Потому что ракеты типа "Оникс" имеют особые характеристики - это противокорабельные ракеты, которые идут на очень низкой высоте, сложной для обнаружения, и противодействовать им могут только особые комплексы ПВО - отметила Гуменюк.

Намекнула, что ранее по месту хранения ракет "Оникс" ВСУ нанесли точный удар, и теперь враг вынужден их экономить.

"Очевидно, ракеты враг экономит. Может применять их в комбинации с другими средствами поражения. В частности, мы наблюдаем в последнее время, что активизировалось использование баллистических ракет и других ракет, которые очень сложно сбивать", - добавила Гуменюк.

Напомним

Ознакомившись с выводами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз британская разведка предположила, что для запуска ракет "Циркон" по Украине рф могла адаптировать береговые ракетные комплексы К-300 "Бастион".

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных эксперты после проведенных исследований первыми официально сообщили, что 7 февраля во время удара по Украине рф применила ракеты "Циркон".

"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Впоследствии Рувин уточнил, что в небе над Киевщиной были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - рассказал Рувин.