ЗСУ протягом доби відбили 145 атак ворога, найважче на Гуляйпільському та Покровському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати масштабний наступ російських військ, відбиваючи численні штурми на ключових ділянках фронту протягом 1468-ї доби вторгнення. За останню добу українські захисники зафіксували понад 140 бойових зіткнень. Найбільша активність агресора спостерігалася в районах Покровська та Гуляйполя. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом минулої доби противник здійснив понад 3500 обстрілів і випустив понад 8000 безпілотників по українських позиціях та населених пунктах. У відповідь авіація та ракетні війська Сил оборони уразили пункт управління, район зосередження особового складу та склад боєприпасів загарбників. Також було знищено три гармати та пункт управління БпЛА окупантів, що дозволило знизити інтенсивність вогневого впливу на окремих відрізках передової.

Ситуація на ключових напрямках фронту

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 34 атаки окупантів, зупинивши спроби прориву в районах Мирного та Залізничного.

Не менш напруженою залишається обстановка на Покровському та Слов’янському напрямках, де зафіксовано понад 40 штурмових дій ворога.

Армія рф втратила майже тисячу солдатів та 1840 БпЛА за добу - Генштаб

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове.

На інших напрямках ситуація суттєво не помінялася.

84 з 94 ворожих дронів знешкодили за ніч над Україною