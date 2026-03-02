$43.210.00
1 березня, 20:23 • 18681 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 31206 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 30940 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 37137 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 50449 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 62678 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 68615 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 77221 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 79583 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74695 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
ЗСУ протягом доби відбили 145 атак ворога, найважче на Гуляйпільському та Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 145 бойових зіткнень за добу, найбільші втрати окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку. Українські захисники уразили пункт управління, склад боєприпасів та знищили три гармати.

ЗСУ протягом доби відбили 145 атак ворога, найважче на Гуляйпільському та Покровському напрямку

Сили оборони України продовжують стримувати масштабний наступ російських військ, відбиваючи численні штурми на ключових ділянках фронту протягом 1468-ї доби вторгнення. За останню добу українські захисники зафіксували понад 140 бойових зіткнень. Найбільша активність агресора спостерігалася в районах Покровська та Гуляйполя. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом минулої доби противник здійснив понад 3500 обстрілів і випустив понад 8000 безпілотників по українських позиціях та населених пунктах. У відповідь авіація та ракетні війська Сил оборони уразили пункт управління, район зосередження особового складу та склад боєприпасів загарбників. Також було знищено три гармати та пункт управління БпЛА окупантів, що дозволило знизити інтенсивність вогневого впливу на окремих відрізках передової.

Ситуація на ключових напрямках фронту

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 34 атаки окупантів, зупинивши спроби прориву в районах Мирного та Залізничного.

Не менш напруженою залишається обстановка на Покровському та Слов’янському напрямках, де зафіксовано понад 40 штурмових дій ворога.

Армія рф втратила майже тисячу солдатів та 1840 БпЛА за добу - Генштаб02.03.26, 07:44 • 2602 перегляди

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове.

На інших напрямках ситуація суттєво не помінялася.  

84 з 94 ворожих дронів знешкодили за ніч над Україною02.03.26, 08:03 • 2210 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна