ВСУ за сутки отбили 145 атак врага, тяжелее всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях

Силы обороны Украины продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск, отражая многочисленные штурмы на ключевых участках фронта в течение 1468-х суток вторжения. За последние сутки украинские защитники зафиксировали более 140 боевых столкновений. Наибольшая активность агрессора наблюдалась в районах Покровска и Гуляйполя. Об этом пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки противник совершил более 3500 обстрелов и выпустил более 8000 беспилотников по украинским позициям и населенным пунктам. В ответ авиация и ракетные войска Сил обороны поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава и склад боеприпасов захватчиков. Также были уничтожены три орудия и пункт управления БпЛА оккупантов, что позволило снизить интенсивность огневого воздействия на отдельных отрезках передовой.

Ситуация на ключевых направлениях фронта

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 34 атаки оккупантов, остановив попытки прорыва в районах Мирного и Зализничного.

Не менее напряженной остается обстановка на Покровском и Славянском направлениях, где зафиксировано более 40 штурмовых действий врага.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах населенных пунктов Вороне, Терновое, Злагода и Степное.

На других направлениях ситуация существенно не изменилась.

