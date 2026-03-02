$43.210.00
1 марта, 20:23 • 18656 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 31153 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 30888 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 37091 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 50417 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 62658 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 68598 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 77212 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 79575 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 74692 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
ВСУ за сутки отбили 145 атак врага, тяжелее всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 145 боевых столкновениях за сутки, наибольшие потери оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении. Украинские защитники поразили пункт управления, склад боеприпасов и уничтожили три орудия.

ВСУ за сутки отбили 145 атак врага, тяжелее всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях

Силы обороны Украины продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск, отражая многочисленные штурмы на ключевых участках фронта в течение 1468-х суток вторжения. За последние сутки украинские защитники зафиксировали более 140 боевых столкновений. Наибольшая активность агрессора наблюдалась в районах Покровска и Гуляйполя. Об этом пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки противник совершил более 3500 обстрелов и выпустил более 8000 беспилотников по украинским позициям и населенным пунктам. В ответ авиация и ракетные войска Сил обороны поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава и склад боеприпасов захватчиков. Также были уничтожены три орудия и пункт управления БпЛА оккупантов, что позволило снизить интенсивность огневого воздействия на отдельных отрезках передовой.

Ситуация на ключевых направлениях фронта

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 34 атаки оккупантов, остановив попытки прорыва в районах Мирного и Зализничного.

Не менее напряженной остается обстановка на Покровском и Славянском направлениях, где зафиксировано более 40 штурмовых действий врага.

Армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 1840 БПЛА за сутки - Генштаб02.03.26, 07:44 • 2568 просмотров

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах населенных пунктов Вороне, Терновое, Злагода и Степное.

На других направлениях ситуация существенно не изменилась.  

84 из 94 вражеских дронов обезвредили за ночь над Украиной02.03.26, 08:03 • 2168 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина