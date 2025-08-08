Золото б'є рекорди після повідомлень про введення США мит на імпорт
Київ • УНН
Ф'ючерси на золото в США досягли рекордної позначки, перевищивши $3534,10, через введення мит на імпорт злитків. Це спричинило зростання спреду між ф'ючерсами та спотовими цінами.
Американські ф'ючерси на золото у п'ятницю досягли рекордної позначки після повідомлень про введення Вашингтоном мит на імпорт злитків вагою 1 кг, що збільшило спред між нью-йоркськими ф'ючерсами та спотовими цінами, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Грудневі ф'ючерси на золото у США підскочили на 1% до $3489,40 після досягнення рекордних $3534,10.
Ціна на спотовому ринку золота практично не змінилася і становила $3399,22 за унцію станом на 09:35 за Гринвічем (12:35 за Києвом). Зливки демонструють зростання другий тиждень поспіль, додавши близько 1% з початку тижня.
Спред між ф'ючерсами та спотовими цінами перевищив $100 після того, як Financial Times повідомила про введення Сполученими Штатами мит на імпорт злитків вагою 1 кг, посилаючись на лист Митно-прикордонної служби країни від 31 липня.
У листі йдеться, що золоті зливки вагою 1 кг і 100 унцій повинні повинні бути класифіковані за митним кодом, що підлягає вищим митам. Як зазначає газета, цей крок може серйозно вдарити по Швейцарії, найбільшому у світі центру афінажу.
Востаннє спред між ф'ючерсами та спотом спостерігався у 2020 році під час пандемії COVID-19, коли збої у трансатлантичному ланцюжку поставок золота спровокували схожі порушення.
"Мита, безумовно, порушать торгівлю золотом, і Швейцарія прийме на себе основний удар. Премії на фізичне золото, імовірно, збільшаться, і це може призвести до зростання цін для споживачів", - заявив Зайн Вауда, аналітик MarketPulse (OANDA).
"Цей крок також може створити вузькі місця у постачанні, що може призвести до зростання цін на спотове золото", - сказав він.
Підвищення президентом США Дональдом Трампом імпортних мит для десятків країн набуло чинності в четвер, змусивши основних торгових партнерів, таких як Швейцарія, Бразилія та Індія, спішно шукати вигідніші умови.
"Я думаю, ми побачимо підвищений попит на активи-притулки та посилення невизначеності щодо пропозиції золота в США. Напередодні вихідних я очікую, що ціни на золото залишаться високими доти, поки адміністрація Трампа не опублікує більш детальну інформацію про 39% мито на кілограмові золоті зливки", - заявив Боб Габеркорн, старший ринковий стратег RJO Futures.
Золото, традиційний актив-притулок, також отримує підтримку завдяки очікуванням зниження процентних ставок Федеральною резервною системою наступного місяця.
Слабкі дані щодо зайнятості в США минулого тижня підштовхнули інструмент FedWatch від CME Group до оцінки у 89% ймовірності зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні.
Спотові ціни на срібло зросли на 0,1% до 38,34 доларів за унцію, платина впала на 0,7% до 1324,89 доларів, а паладій знизився на 1% до 1139,40 доларів.
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі05.08.25, 13:48 • 89954 перегляди