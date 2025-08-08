Золото б'є рекорди після повідомлень про введення США мит на імпорт

$41.460.15
48.280.01
ukenru
10:49 • 5136 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 29140 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 22026 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 20505 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 35049 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 20260 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 45890 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 51543 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 28754 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 97175 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.5м/с
34%
755мм
Популярнi новини
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 36899 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto8 серпня, 02:56 • 28271 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 28399 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 31194 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 36526 перегляди
Публікації
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 4442 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 35088 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 37055 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 45916 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки8 серпня, 04:04 • 51560 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Чернишов Олексій Михайлович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Індія
Франція
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 135739 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 152135 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 159655 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 149790 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 159448 перегляди
Актуальне
Financial Times
Ґардіан
Fox News
Facebook
Мі-8

Золото б'є рекорди після повідомлень про введення США мит на імпорт

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Ф'ючерси на золото в США досягли рекордної позначки, перевищивши $3534,10, через введення мит на імпорт злитків. Це спричинило зростання спреду між ф'ючерсами та спотовими цінами.

Золото б'є рекорди після повідомлень про введення США мит на імпорт

Американські ф'ючерси на золото у п'ятницю досягли рекордної позначки після повідомлень про введення Вашингтоном мит на імпорт злитків вагою 1 кг, що збільшило спред між нью-йоркськими ф'ючерсами та спотовими цінами, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Грудневі ф'ючерси на золото у США підскочили на 1% до $3489,40 після досягнення рекордних $3534,10.

Ціна на спотовому ринку золота практично не змінилася і становила $3399,22 за унцію станом на 09:35 за Гринвічем (12:35 за Києвом). Зливки демонструють зростання другий тиждень поспіль, додавши близько 1% з початку тижня.

Спред між ф'ючерсами та спотовими цінами перевищив $100 після того, як Financial Times повідомила про введення Сполученими Штатами мит на імпорт злитків вагою 1 кг, посилаючись на лист Митно-прикордонної служби країни від 31 липня.

У листі йдеться, що золоті зливки вагою 1 кг і 100 унцій повинні повинні бути класифіковані за митним кодом, що підлягає вищим митам. Як зазначає газета, цей крок може серйозно вдарити по Швейцарії, найбільшому у світі центру афінажу.

Востаннє спред між ф'ючерсами та спотом спостерігався у 2020 році під час пандемії COVID-19, коли збої у трансатлантичному ланцюжку поставок золота спровокували схожі порушення.

"Мита, безумовно, порушать торгівлю золотом, і Швейцарія прийме на себе основний удар. Премії на фізичне золото, імовірно, збільшаться, і це може призвести до зростання цін для споживачів", - заявив Зайн Вауда, аналітик MarketPulse (OANDA).

"Цей крок також може створити вузькі місця у постачанні, що може призвести до зростання цін на спотове золото", - сказав він.

Підвищення президентом США Дональдом Трампом імпортних мит для десятків країн набуло чинності в четвер, змусивши основних торгових партнерів, таких як Швейцарія, Бразилія та Індія, спішно шукати вигідніші умови.

"Я думаю, ми побачимо підвищений попит на активи-притулки та посилення невизначеності щодо пропозиції золота в США. Напередодні вихідних я очікую, що ціни на золото залишаться високими доти, поки адміністрація Трампа не опублікує більш детальну інформацію про 39% мито на кілограмові золоті зливки", - заявив Боб Габеркорн, старший ринковий стратег RJO Futures.

Золото, традиційний актив-притулок, також отримує підтримку завдяки очікуванням зниження процентних ставок Федеральною резервною системою наступного місяця.

Слабкі дані щодо зайнятості в США минулого тижня підштовхнули інструмент FedWatch від CME Group до оцінки у 89% ймовірності зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні.

Спотові ціни на срібло зросли на 0,1% до 38,34 доларів за унцію, платина впала на 0,7% до 1324,89 доларів, а паладій знизився на 1% до 1139,40 доларів.

Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі05.08.25, 13:48 • 89954 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Financial Times
Reuters
Швейцарія
Бразилія
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки