Золото б'є рекорди після повідомлень про введення США мит на імпорт

Американські ф'ючерси на золото у п'ятницю досягли рекордної позначки після повідомлень про введення Вашингтоном мит на імпорт злитків вагою 1 кг, що збільшило спред між нью-йоркськими ф'ючерсами та спотовими цінами, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Грудневі ф'ючерси на золото у США підскочили на 1% до $3489,40 після досягнення рекордних $3534,10.

Ціна на спотовому ринку золота практично не змінилася і становила $3399,22 за унцію станом на 09:35 за Гринвічем (12:35 за Києвом). Зливки демонструють зростання другий тиждень поспіль, додавши близько 1% з початку тижня.

Спред між ф'ючерсами та спотовими цінами перевищив $100 після того, як Financial Times повідомила про введення Сполученими Штатами мит на імпорт злитків вагою 1 кг, посилаючись на лист Митно-прикордонної служби країни від 31 липня.

У листі йдеться, що золоті зливки вагою 1 кг і 100 унцій повинні повинні бути класифіковані за митним кодом, що підлягає вищим митам. Як зазначає газета, цей крок може серйозно вдарити по Швейцарії, найбільшому у світі центру афінажу.

Востаннє спред між ф'ючерсами та спотом спостерігався у 2020 році під час пандемії COVID-19, коли збої у трансатлантичному ланцюжку поставок золота спровокували схожі порушення.

"Мита, безумовно, порушать торгівлю золотом, і Швейцарія прийме на себе основний удар. Премії на фізичне золото, імовірно, збільшаться, і це може призвести до зростання цін для споживачів", - заявив Зайн Вауда, аналітик MarketPulse (OANDA).

"Цей крок також може створити вузькі місця у постачанні, що може призвести до зростання цін на спотове золото", - сказав він.

Підвищення президентом США Дональдом Трампом імпортних мит для десятків країн набуло чинності в четвер, змусивши основних торгових партнерів, таких як Швейцарія, Бразилія та Індія, спішно шукати вигідніші умови.

"Я думаю, ми побачимо підвищений попит на активи-притулки та посилення невизначеності щодо пропозиції золота в США. Напередодні вихідних я очікую, що ціни на золото залишаться високими доти, поки адміністрація Трампа не опублікує більш детальну інформацію про 39% мито на кілограмові золоті зливки", - заявив Боб Габеркорн, старший ринковий стратег RJO Futures.

Золото, традиційний актив-притулок, також отримує підтримку завдяки очікуванням зниження процентних ставок Федеральною резервною системою наступного місяця.

Слабкі дані щодо зайнятості в США минулого тижня підштовхнули інструмент FedWatch від CME Group до оцінки у 89% ймовірності зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні.

Спотові ціни на срібло зросли на 0,1% до 38,34 доларів за унцію, платина впала на 0,7% до 1324,89 доларів, а паладій знизився на 1% до 1139,40 доларів.

