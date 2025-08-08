Золото бьет рекорды после сообщений о введении США пошлин на импорт

Американские фьючерсы на золото в пятницу достигли рекордной отметки после сообщений о введении Вашингтоном пошлин на импорт слитков весом 1 кг, что увеличило спред между нью-йоркскими фьючерсами и спотовыми ценами, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Декабрьские фьючерсы на золото в США подскочили на 1% до $3489,40 после достижения рекордных $3534,10.

Цена на спотовом рынке золота практически не изменилась и составляла $3399,22 за унцию по состоянию на 09:35 по Гринвичу (12:35 по Киеву). Слитки демонстрируют рост вторую неделю подряд, прибавив около 1% с начала недели.

Спред между фьючерсами и спотовыми ценами превысил $100 после того, как Financial Times сообщила о введении Соединенными Штатами пошлин на импорт слитков весом 1 кг, ссылаясь на письмо Таможенно-пограничной службы страны от 31 июля.

В письме говорится, что золотые слитки весом 1 кг и 100 унций должны быть классифицированы по таможенному коду, подлежащему более высоким пошлинам. Как отмечает газета, этот шаг может серьезно ударить по Швейцарии, крупнейшему в мире центру аффинажа.

В последний раз спред между фьючерсами и спотом наблюдался в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда сбои в трансатлантической цепочке поставок золота спровоцировали схожие нарушения.

"Пошлины, безусловно, нарушат торговлю золотом, и Швейцария примет на себя основной удар. Премии на физическое золото, вероятно, увеличатся, и это может привести к росту цен для потребителей", - заявил Зайн Вауда, аналитик MarketPulse (OANDA).

"Этот шаг также может создать узкие места в поставках, что может привести к росту цен на спотовое золото", - сказал он.

Повышение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин для десятков стран вступило в силу в четверг, заставив основных торговых партнеров, таких как Швейцария, Бразилия и Индия, спешно искать более выгодные условия.

"Я думаю, мы увидим повышенный спрос на активы-убежища и усиление неопределенности относительно предложения золота в США. В преддверии выходных я ожидаю, что цены на золото останутся высокими до тех пор, пока администрация Трампа не опубликует более подробную информацию о 39% пошлине на килограммовые золотые слитки", - заявил Боб Габеркорн, старший рыночный стратег RJO Futures.

Золото, традиционный актив-убежище, также получает поддержку благодаря ожиданиям снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце.

Слабые данные по занятости в США на прошлой неделе подтолкнули инструмент FedWatch от CME Group к оценке в 89% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре.

Спотовые цены на серебро выросли на 0,1% до 38,34 долларов за унцию, платина упала на 0,7% до 1324,89 долларов, а палладий снизился на 1% до 1139,40 долларов.

