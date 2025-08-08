$41.460.15
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
09:44 • 22510 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 18964 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 17515 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
09:00 • 29671 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 18870 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 42375 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 48585 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28552 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
7 августа, 15:56 • 96231 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
09:00 • 29712 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 31712 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 42401 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 48610 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
7 августа, 15:56 • 96255 просмотра
Золото бьет рекорды после сообщений о введении США пошлин на импорт

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Фьючерсы на золото в США достигли рекордной отметки, превысив $3534,10, из-за введения пошлин на импорт слитков. Это вызвало рост спреда между фьючерсами и спотовыми ценами.

Золото бьет рекорды после сообщений о введении США пошлин на импорт

Американские фьючерсы на золото в пятницу достигли рекордной отметки после сообщений о введении Вашингтоном пошлин на импорт слитков весом 1 кг, что увеличило спред между нью-йоркскими фьючерсами и спотовыми ценами, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Декабрьские фьючерсы на золото в США подскочили на 1% до $3489,40 после достижения рекордных $3534,10.

Цена на спотовом рынке золота практически не изменилась и составляла $3399,22 за унцию по состоянию на 09:35 по Гринвичу (12:35 по Киеву). Слитки демонстрируют рост вторую неделю подряд, прибавив около 1% с начала недели.

Спред между фьючерсами и спотовыми ценами превысил $100 после того, как Financial Times сообщила о введении Соединенными Штатами пошлин на импорт слитков весом 1 кг, ссылаясь на письмо Таможенно-пограничной службы страны от 31 июля.

В письме говорится, что золотые слитки весом 1 кг и 100 унций должны быть классифицированы по таможенному коду, подлежащему более высоким пошлинам. Как отмечает газета, этот шаг может серьезно ударить по Швейцарии, крупнейшему в мире центру аффинажа.

В последний раз спред между фьючерсами и спотом наблюдался в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда сбои в трансатлантической цепочке поставок золота спровоцировали схожие нарушения.

"Пошлины, безусловно, нарушат торговлю золотом, и Швейцария примет на себя основной удар. Премии на физическое золото, вероятно, увеличатся, и это может привести к росту цен для потребителей", - заявил Зайн Вауда, аналитик MarketPulse (OANDA).

"Этот шаг также может создать узкие места в поставках, что может привести к росту цен на спотовое золото", - сказал он.

Повышение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин для десятков стран вступило в силу в четверг, заставив основных торговых партнеров, таких как Швейцария, Бразилия и Индия, спешно искать более выгодные условия.

"Я думаю, мы увидим повышенный спрос на активы-убежища и усиление неопределенности относительно предложения золота в США. В преддверии выходных я ожидаю, что цены на золото останутся высокими до тех пор, пока администрация Трампа не опубликует более подробную информацию о 39% пошлине на килограммовые золотые слитки", - заявил Боб Габеркорн, старший рыночный стратег RJO Futures.

Золото, традиционный актив-убежище, также получает поддержку благодаря ожиданиям снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце.

Слабые данные по занятости в США на прошлой неделе подтолкнули инструмент FedWatch от CME Group к оценке в 89% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре.

Спотовые цены на серебро выросли на 0,1% до 38,34 долларов за унцию, платина упала на 0,7% до 1324,89 долларов, а палладий снизился на 1% до 1139,40 долларов.

Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире05.08.25, 13:48 • 89945 просмотров

Юлия Шрамко

