Зниклих жінку та дитину знайшли мертвими у водоймі на Полтавщині: пошуки чоловіка тривають

Київ • УНН

 • 1990 перегляди

Поліція Полтавщини виявила у водоймі біля села Старі Санжари автомобіль зі зниклими жінкою та дитиною, обидвоє загинули. Пошуки чоловіка, який також зник 2 жовтня 2025 року, продовжуються.

Зниклих жінку та дитину знайшли мертвими у водоймі на Полтавщині: пошуки чоловіка тривають

Поліція Полтавщини виявила у водоймі біля села Старі Санжари автомобіль, в якому перебували зниклі безвісти жінка та дитина. На жаль, обидвоє загинули. Пошуки чоловіка, який також зник, тривають. Про це повідомило ГУНП у Полтавській області, пише УНН.

Деталі

До пошукової операції протягом двох діб було залучено понад 100 працівників поліції, у тому числі кінологів зі службовими собаками, оперативні підрозділи кримінальної поліції, особовий склад Полтавського райуправління та територіальних підрозділів. 

У Київській області під час пожежі загинули чоловік та двоє дітей05.10.25, 10:51 • 10144 перегляди

Використовувалися також технічні засоби, зокрема квадрокоптери. Тіла загиблих за допомогою водолазів дістали з водойми та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

За фактом трагедії слідчі Полтавської поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відомо, що Руслан Гутевич 1987 року народження, Олена Гутевич 1987 року народження та малолітній Руслан Звонков 2020 року народження зникли 2 жовтня 2025 року. 

Вони вирушили на автомобілі ВАЗ 2110 червоного кольору близько 03:00 зі свого дому в напрямку села Ліщинівка, а останній раз їх бачили близько 03:30 в селі Мачухи Полтавського району. Пошуки були розпочаті 4 жовтня.

На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який спричинив смертельну ДТП в стані алкогольного сп'яніння – ДБР06.10.25, 15:42 • 1674 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Рівненська область
Київська область
Полтавська область