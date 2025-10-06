Зниклих жінку та дитину знайшли мертвими у водоймі на Полтавщині: пошуки чоловіка тривають
Київ • УНН
Поліція Полтавщини виявила у водоймі біля села Старі Санжари автомобіль зі зниклими жінкою та дитиною, обидвоє загинули. Пошуки чоловіка, який також зник 2 жовтня 2025 року, продовжуються.
Поліція Полтавщини виявила у водоймі біля села Старі Санжари автомобіль, в якому перебували зниклі безвісти жінка та дитина. На жаль, обидвоє загинули. Пошуки чоловіка, який також зник, тривають. Про це повідомило ГУНП у Полтавській області, пише УНН.
Деталі
До пошукової операції протягом двох діб було залучено понад 100 працівників поліції, у тому числі кінологів зі службовими собаками, оперативні підрозділи кримінальної поліції, особовий склад Полтавського райуправління та територіальних підрозділів.
Використовувалися також технічні засоби, зокрема квадрокоптери. Тіла загиблих за допомогою водолазів дістали з водойми та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
За фактом трагедії слідчі Полтавської поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Відомо, що Руслан Гутевич 1987 року народження, Олена Гутевич 1987 року народження та малолітній Руслан Звонков 2020 року народження зникли 2 жовтня 2025 року.
Вони вирушили на автомобілі ВАЗ 2110 червоного кольору близько 03:00 зі свого дому в напрямку села Ліщинівка, а останній раз їх бачили близько 03:30 в селі Мачухи Полтавського району. Пошуки були розпочаті 4 жовтня.
