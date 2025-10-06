Пропавшие женщина и ребенок найдены мертвыми в водоеме на Полтавщине: поиски мужчины продолжаются

Полиция Полтавской области обнаружила в водоеме возле села Старые Санжары автомобиль, в котором находились пропавшие без вести женщина и ребенок. К сожалению, оба погибли. Поиски мужчины, который также пропал, продолжаются. Об этом сообщило ГУНП в Полтавской области, пишет УНН.

Детали

К поисковой операции в течение двух суток было привлечено более 100 сотрудников полиции, в том числе кинологи со служебными собаками, оперативные подразделения криминальной полиции, личный состав Полтавского райуправления и территориальных подразделений.

Использовались также технические средства, в частности квадрокоптеры. Тела погибших с помощью водолазов извлекли из водоема и направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По факту трагедии следователи Полтавской полиции под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Известно, что Руслан Гутевич 1987 года рождения, Елена Гутевич 1987 года рождения и малолетний Руслан Звонков 2020 года рождения пропали 2 октября 2025 года.

Они отправились на автомобиле ВАЗ 2110 красного цвета около 03:00 из своего дома в направлении села Лещиновка, а последний раз их видели около 03:30 в селе Мачухи Полтавского района. Поиски были начаты 4 октября.

