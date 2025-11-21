Жодних рішень поза "червоних ліній" для України: Умєров відреагував на мирний план Трампа

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров Провів відреагував на мирний план щодо припинення війни, запропонований президентом США Дональдом Трампом. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.

Умєров провів зустріч з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Він зазначив, що сторони говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу.

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію. Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може