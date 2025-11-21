Жодних рішень поза "червоних ліній" для України: Умєров відреагував на мирний план Трампа

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 4982 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 8974 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 12231 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 20115 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 27137 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 39329 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 22296 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 24841 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 25202 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 22442 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 21115 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 25588 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto06:53 • 14000 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 22081 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 12789 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 5030 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 12257 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 22279 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 39347 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 58462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Петро Порошенко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 5944 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 25771 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 39106 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 52983 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 74817 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Tesla Model Y

Жодних рішень поза "червоних ліній" для України: Умєров відреагував на мирний план Трампа

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров провів зустріч з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Він заявив, що Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію.

Жодних рішень поза "червоних ліній" для України: Умєров відреагував на мирний план Трампа

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров Провів відреагував на мирний план щодо припинення війни, запропонований президентом США Дональдом Трампом. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Умєров провів зустріч з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. Він зазначив, що сторони говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу.

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію. Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує й існувати не може

 - заявив Умєров.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Рустем Умєров спростував інформацію про нібито погоджені пропозиції США під час його відрядження.

США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа21.11.25, 07:29 • 20148 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна