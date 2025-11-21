Никаких решений вне "красных линий" для Украины: Умеров отреагировал на мирный план Трампа

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 1226 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 6294 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 10218 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 19076 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 26285 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 38050 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 21978 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24771 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25149 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22416 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.1м/с
95%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 20173 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 24094 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 13006 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 20269 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 11773 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 1234 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ09:41 • 10226 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 20421 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 38055 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 57561 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 4876 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 24225 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 38592 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 52466 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74323 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Никаких решений вне "красных линий" для Украины: Умеров отреагировал на мирный план Трампа

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Он заявил, что Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию.

Никаких решений вне "красных линий" для Украины: Умеров отреагировал на мирный план Трампа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на мирный план по прекращению войны, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Умеров провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Он отметил, что стороны говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке следующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога.

Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию. Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может

 - заявил Умеров.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Рустем Умеров опроверг информацию о якобы согласованных предложениях США во время его командировки.

США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа21.11.25, 07:29 • 19067 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина