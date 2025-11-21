Никаких решений вне "красных линий" для Украины: Умеров отреагировал на мирный план Трампа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на мирный план по прекращению войны, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Умеров провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Он отметил, что стороны говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке следующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога.

Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию. Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может