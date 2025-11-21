Никаких решений вне "красных линий" для Украины: Умеров отреагировал на мирный план Трампа
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Он заявил, что Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на мирный план по прекращению войны, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Подробности
Умеров провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Он отметил, что стороны говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке следующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога.
Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию. Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Рустем Умеров опроверг информацию о якобы согласованных предложениях США во время его командировки.
