Згорів вщент: російський дрон атакував мікроавтобус на Сумщині, п'ятеро поранених, серед них - дитина

російські окупанти атакували дроном мікроавтобус з пасажирами у Миколаївській сільській громаді на Сумщині, є постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

За попередніми даними, п’ятеро людей отримали поранення, серед них - неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані.

Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події. Мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент. На цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт - для перевезень визначені інші маршрути. Усі обставини події з’ясовуємо