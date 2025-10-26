Згорів вщент: російський дрон атакував мікроавтобус на Сумщині, п'ятеро поранених, серед них - дитина
Київ • УНН
На Сумщині російський дрон атакував мікроавтобус з пасажирами, п'ятеро людей отримали поранення, одна з них у тяжкому стані. Серед постраждалих є неповнолітня дитина. Мікроавтобус згорів вщент.
російські окупанти атакували дроном мікроавтобус з пасажирами у Миколаївській сільській громаді на Сумщині, є постраждалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.
Деталі
За попередніми даними, п’ятеро людей отримали поранення, серед них - неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані.
Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події. Мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент. На цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт - для перевезень визначені інші маршрути. Усі обставини події з’ясовуємо
Нагадаємо
У другій половині дня 26 жовтня російські окупанти атакували безпілотником житловий сектор міста Суми. Дрон влучив у покрівлю дев’ятиповерхового житлового будинку. Виникла пожежа, яку вдалось загасити.
Також УНН повідомляв, що росіяни атакували Кривий Ріг керованою авіабомбою. Від уламків постраждало промислове підприємство, одна людина постраждала.