Сгорел дотла: российский дрон атаковал микроавтобус в Сумской области, пятеро раненых, среди них - ребенок
Киев • УНН
В Сумской области российский дрон атаковал микроавтобус с пассажирами, пять человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок. Микроавтобус сгорел дотла.
российские оккупанты атаковали дроном микроавтобус с пассажирами в Николаевской сельской общине Сумской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
Подробности
По предварительным данным, пять человек получили ранения, среди них - несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии.
Всех пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия. Микроавтобус, который двигался в сторону Сум, сгорел дотла. На этом участке трассы не должен был двигаться рейсовый транспорт - для перевозок определены другие маршруты. Все обстоятельства происшествия выясняем
Напомним
Во второй половине дня 26 октября российские оккупанты атаковали беспилотником жилой сектор города Сумы. Дрон попал в кровлю девятиэтажного жилого дома. Возник пожар, который удалось потушить.
Также УНН сообщал, что россияне атаковали Кривой Рог управляемой авиабомбой. От обломков пострадало промышленное предприятие, один человек пострадал.