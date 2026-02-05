Зеленський зустрівся з Туском: вшанували пам'ять загиблих українських захисників
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вшанували пам'ять полеглих українських захисників. Туск також вшанував пам'ять польських жертв у Биківні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, обидва лідери вшанували пам'ять полеглих українських захисників і захисниць, пише УНН.
Деталі
"Віддали шану загиблим українським захисникам і захисницям разом із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вічна памʼять нашим найхоробрішим людям, які боролися за Україну, захищали її незалежність і загинули в цій боротьбі. Вічна слава нашим героям! Памʼятаємо про кожного й кожну", - написав Зеленський у соцмережах.
Сам Туск також повідомив, що вшанував пам'ять польських жертв у Биківні. "Биківня. Сьогодні ми віддаємо шану польським жертвам російських злочинів", - написав Туск у X.
Доповнення
Голова МЗС Андрій Сибіга раніше сьогодні привітав у Києві Дональда Туска, Прем‘єр-міністра Польщі, який перебуває сьогодні з офіційним візитом у столиці.
"Ласкаво просимо до Києва, Дональде! Важливий візит справжнього друга. Польща є лідером у підтримці України, включаючи енергетичну допомогу. Ми цінуємо цю солідарність і наше стратегічне партнерство. Ми з нетерпінням чекаємо результативного візиту та змістовних переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським", – зазначив голова МЗС у X.