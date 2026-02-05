Прем'єр Польщі Туск прибув до Києва з візитом

$43.170.02
4 лютого, 21:10 • 11337 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 20839 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 16720 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 16976 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 18236 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 17639 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14748 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13590 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20025 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26917 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі4 лютого, 21:26 • 9130 перегляди
На Сумщині запроваджено комбіновану логістику для пасажирських поїздів через безпекову ситуацію – Укрзалізниця4 лютого, 22:28 • 4426 перегляди
Аномальні морози в Нью-Йорку: кількість жертв серед бездомних зросла до 17 осіб4 лютого, 22:49 • 4824 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 12373 перегляди
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 6030 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 37266 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 67801 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 68234 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 107340 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 114131 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 12432 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 7784 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 7882 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 11981 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 10467 перегляди
Прем'єр Польщі Туск прибув до Києва з візитом

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав візит до Києва. Його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Прем'єр Польщі Туск прибув до Києва з візитом

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув з візитом до Києва, повідомили в офісі очільника польського уряду у X у четвер, пише УНН.

Прем'єр-міністр Дональд Туск розпочав свій візит до Києва

- ідеться у повідомленні.

На оприлюдненому офісом Туска фото видно, що польського прем'єра зустрів зокрема міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Туск найближчими днями здійснить візит до Києва02.02.26, 19:54 • 3723 перегляди

Як пише Polsat News, Туск оголосив перед вівторковим засіданням уряду, що відвідає Київ на запрошення Президента України Володимира Зеленського.

"Не випадково мене в цьому візиті супроводжуватиме міністр фінансів та економіки Анджей Доманський, який разом зі своєю командою готує глобальну конференцію з питань відбудови України", – оголосив Туск. Він додав, що конференція відбудеться в червні в Гданську.

"Ми сподіваємося, що після швидкого закінчення війни, або принаймні після припинення вогню, ми зможемо розпочати грандіозний план відбудови України. А це також означає великі інвестиції, великі кошти та великі починання. Польща хоче брати в них участь", - наголосив прем'єр-міністр Польщі.

Туск сказав, що він "відчуває, що сьогодні, коли світ зосереджений на стількох різних питаннях, а дехто дещо забув, що Україна веде безжальну війну з росією, було б добре показати, що Польща, найближчий союзник і сусід України, з нею в ці важкі часи". "І тому я вирішив здійснити цей візит", – додав він.

Юлія Шрамко

