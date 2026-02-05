Прем'єр Польщі Туск прибув до Києва з візитом

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув з візитом до Києва, повідомили в офісі очільника польського уряду у X у четвер, пише УНН.

Прем'єр-міністр Дональд Туск розпочав свій візит до Києва - ідеться у повідомленні.

На оприлюдненому офісом Туска фото видно, що польського прем'єра зустрів зокрема міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Туск найближчими днями здійснить візит до Києва

Як пише Polsat News, Туск оголосив перед вівторковим засіданням уряду, що відвідає Київ на запрошення Президента України Володимира Зеленського.

"Не випадково мене в цьому візиті супроводжуватиме міністр фінансів та економіки Анджей Доманський, який разом зі своєю командою готує глобальну конференцію з питань відбудови України", – оголосив Туск. Він додав, що конференція відбудеться в червні в Гданську.

"Ми сподіваємося, що після швидкого закінчення війни, або принаймні після припинення вогню, ми зможемо розпочати грандіозний план відбудови України. А це також означає великі інвестиції, великі кошти та великі починання. Польща хоче брати в них участь", - наголосив прем'єр-міністр Польщі.

Туск сказав, що він "відчуває, що сьогодні, коли світ зосереджений на стількох різних питаннях, а дехто дещо забув, що Україна веде безжальну війну з росією, було б добре показати, що Польща, найближчий союзник і сусід України, з нею в ці важкі часи". "І тому я вирішив здійснити цей візит", – додав він.