Премьер Польши Туск прибыл в Киев с визитом
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск начал визит в Киев. Его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев, сообщили в офисе главы польского правительства в X в четверг, пишет УНН.
Премьер-министр Дональд Туск начал свой визит в Киев
На обнародованном офисом Туска фото видно, что польского премьера встретил, в частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Как пишет Polsat News, Туск объявил перед вторничным заседанием правительства, что посетит Киев по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.
"Не случайно меня в этом визите будет сопровождать министр финансов и экономики Анджей Доманский, который вместе со своей командой готовит глобальную конференцию по вопросам восстановления Украины", – объявил Туск. Он добавил, что конференция состоится в июне в Гданьске.
"Мы надеемся, что после быстрого окончания войны, или по крайней мере после прекращения огня, мы сможем начать грандиозный план восстановления Украины. А это также означает большие инвестиции, большие средства и большие начинания. Польша хочет участвовать в них", - подчеркнул премьер-министр Польши.
Туск сказал, что он "чувствует, что сегодня, когда мир сосредоточен на стольких разных вопросах, а некоторые несколько забыли, что Украина ведет безжалостную войну с россией, было бы хорошо показать, что Польша, ближайший союзник и сосед Украины, с ней в эти трудные времена". "И поэтому я решил совершить этот визит", – добавил он.