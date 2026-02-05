$43.170.02
4 февраля, 21:10 • 11280 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 20717 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 16623 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 16881 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 18170 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 17605 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 14724 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13583 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20019 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26910 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Премьер Польши Туск прибыл в Киев с визитом

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск начал визит в Киев. Его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Премьер Польши Туск прибыл в Киев с визитом

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев, сообщили в офисе главы польского правительства в X в четверг, пишет УНН.

Премьер-министр Дональд Туск начал свой визит в Киев

- говорится в сообщении.

На обнародованном офисом Туска фото видно, что польского премьера встретил, в частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Туск в ближайшие дни совершит визит в Киев

Как пишет Polsat News, Туск объявил перед вторничным заседанием правительства, что посетит Киев по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.

"Не случайно меня в этом визите будет сопровождать министр финансов и экономики Анджей Доманский, который вместе со своей командой готовит глобальную конференцию по вопросам восстановления Украины", – объявил Туск. Он добавил, что конференция состоится в июне в Гданьске.

"Мы надеемся, что после быстрого окончания войны, или по крайней мере после прекращения огня, мы сможем начать грандиозный план восстановления Украины. А это также означает большие инвестиции, большие средства и большие начинания. Польша хочет участвовать в них", - подчеркнул премьер-министр Польши.

Туск сказал, что он "чувствует, что сегодня, когда мир сосредоточен на стольких разных вопросах, а некоторые несколько забыли, что Украина ведет безжалостную войну с россией, было бы хорошо показать, что Польша, ближайший союзник и сосед Украины, с ней в эти трудные времена". "И поэтому я решил совершить этот визит", – добавил он.

Юлия Шрамко

