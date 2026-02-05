Премьер Польши Туск прибыл в Киев с визитом

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев, сообщили в офисе главы польского правительства в X в четверг, пишет УНН.

Премьер-министр Дональд Туск начал свой визит в Киев - говорится в сообщении.

На обнародованном офисом Туска фото видно, что польского премьера встретил, в частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как пишет Polsat News, Туск объявил перед вторничным заседанием правительства, что посетит Киев по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского.

"Не случайно меня в этом визите будет сопровождать министр финансов и экономики Анджей Доманский, который вместе со своей командой готовит глобальную конференцию по вопросам восстановления Украины", – объявил Туск. Он добавил, что конференция состоится в июне в Гданьске.

"Мы надеемся, что после быстрого окончания войны, или по крайней мере после прекращения огня, мы сможем начать грандиозный план восстановления Украины. А это также означает большие инвестиции, большие средства и большие начинания. Польша хочет участвовать в них", - подчеркнул премьер-министр Польши.

Туск сказал, что он "чувствует, что сегодня, когда мир сосредоточен на стольких разных вопросах, а некоторые несколько забыли, что Украина ведет безжалостную войну с россией, было бы хорошо показать, что Польша, ближайший союзник и сосед Украины, с ней в эти трудные времена". "И поэтому я решил совершить этот визит", – добавил он.