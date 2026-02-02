Туск в ближайшие дни совершит визит в Киев

Глава польского правительства Дональд Туск в ближайшие дни посетит Киев. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие дни буду в Киеве. Украину нельзя оставлять одну в это драматическое время - говорится в сообщении.

Напомним

Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании пропускной способности для импорта газа с февраля 2026 года. К концу апреля мощности вырастут до 18,4 млн куб. м в сутки.