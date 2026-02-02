Туск в ближайшие дни совершит визит в Киев

$42.810.04
51.020.22
ukenru
16:56 • 2038 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 10771 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 20182 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 34009 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 58550 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 74324 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 51137 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 50487 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 36357 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 52769 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
74%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 26471 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 41303 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву2 февраля, 11:38 • 17846 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video2 февраля, 11:48 • 14989 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 11758 просмотра
публикации
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 1746 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит15:28 • 10761 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 41583 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 26585 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 84250 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Закарпатская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 1744 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo16:01 • 2448 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo15:14 • 3888 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 4750 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 7504 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
The New York Times

Туск в ближайшие дни совершит визит в Киев

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Глава польского правительства Дональд Туск в ближайшие дни посетит Киев. Он отметил, что Украину нельзя оставлять одну в это драматическое время.

Туск в ближайшие дни совершит визит в Киев

Глава польского правительства Дональд Туск в ближайшие дни посетит Киев. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

По приглашению Президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие дни буду в Киеве. Украину нельзя оставлять одну в это драматическое время

- говорится в сообщении.

Напомним

Украина и Польша договорились о поэтапном наращивании пропускной способности для импорта газа с февраля 2026 года. К концу апреля мощности вырастут до 18,4 млн куб. м в сутки.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Киев