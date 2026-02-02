$42.810.04
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Туск найближчими днями здійснить візит до Києва

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Глава польського уряду Дональд Туск найближчими днями відвідає Київ. Він зазначив, що Україну не можна залишати саму в цей драматичний час.

Туск найближчими днями здійснить візит до Києва

Глава польського уряду Дональд Туск найближчими днями відвідає Київ. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

На запрошення Президента України Володимира Зеленського найближчими днями буду в Києві. Україну не можна залишати саму в цей драматичний час

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Україна та Польща домовилися про поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з лютого 2026 року. До кінця квітня потужності зростуть до 18,4 млн куб. м на добу.

Ольга Розгон

