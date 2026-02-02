Туск найближчими днями здійснить візит до Києва

Глава польського уряду Дональд Туск найближчими днями відвідає Київ. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

На запрошення Президента України Володимира Зеленського найближчими днями буду в Києві. Україну не можна залишати саму в цей драматичний час - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Україна та Польща домовилися про поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з лютого 2026 року. До кінця квітня потужності зростуть до 18,4 млн куб. м на добу.