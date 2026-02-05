$43.170.02
51.030.08
ukenru
07:22 • 4112 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 15389 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 25918 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 20564 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 20060 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 20172 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 18869 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 15344 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13868 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20278 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Графики отключений электроэнергии
Зеленский встретился с Туском: почтили память погибших украинских защитников

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск почтили память павших украинских защитников. Туск также почтил память польских жертв в Быковне.

Зеленский встретился с Туском: почтили память погибших украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, оба лидера почтили память павших украинских защитников и защитниц, пишет УНН.

Подробности

"Отдали дань уважения погибшим украинским защитникам и защитницам вместе с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Вечная память нашим храбрейшим людям, которые боролись за Украину, защищали ее независимость и погибли в этой борьбе. Вечная слава нашим героям! Помним о каждом и каждой", - написал Зеленский в соцсетях.

Сам Туск также сообщил, что почтил память польских жертв в Быковне. "Быковня. Сегодня мы отдаем дань уважения польским жертвам российских преступлений", - написал Туск в X.

Премьер Польши Туск прибыл в Киев с визитом05.02.26, 09:11 • 1956 просмотров

Дополнение

Глава МИД Андрей Сибига ранее сегодня приветствовал в Киеве Дональда Туска, Премьер-министра Польши, который находится сегодня с официальным визитом в столице.

"Добро пожаловать в Киев, Дональд! Важный визит настоящего друга. Польша является лидером в поддержке Украины, включая энергетическую помощь. Мы ценим эту солидарность и наше стратегическое партнерство. Мы с нетерпением ждем результативного визита и содержательных переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским", – отметил глава МИД в X.

Юлия Шрамко

