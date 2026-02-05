Зеленский встретился с Туском: почтили память погибших украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, оба лидера почтили память павших украинских защитников и защитниц, пишет УНН.

Подробности

"Отдали дань уважения погибшим украинским защитникам и защитницам вместе с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Вечная память нашим храбрейшим людям, которые боролись за Украину, защищали ее независимость и погибли в этой борьбе. Вечная слава нашим героям! Помним о каждом и каждой", - написал Зеленский в соцсетях.

Сам Туск также сообщил, что почтил память польских жертв в Быковне. "Быковня. Сегодня мы отдаем дань уважения польским жертвам российских преступлений", - написал Туск в X.

Премьер Польши Туск прибыл в Киев с визитом

Дополнение

Глава МИД Андрей Сибига ранее сегодня приветствовал в Киеве Дональда Туска, Премьер-министра Польши, который находится сегодня с официальным визитом в столице.

"Добро пожаловать в Киев, Дональд! Важный визит настоящего друга. Польша является лидером в поддержке Украины, включая энергетическую помощь. Мы ценим эту солидарность и наше стратегическое партнерство. Мы с нетерпением ждем результативного визита и содержательных переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским", – отметил глава МИД в X.