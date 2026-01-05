$42.290.12
Зеленський зустрівся з бригадним генералом СБУ Килимником: обговорили роботу Служби безпеки протягом війни та її можливий розвиток

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з бригадним генералом СБУ Денисом Килимником, якого минулого літа відзначив званням Героя України. Вони обговорили результати роботи СБУ у війні та можливий розвиток Служби.

Зеленський зустрівся з бригадним генералом СБУ Килимником: обговорили роботу Служби безпеки протягом війни та її можливий розвиток

Президент Володимир Зеленський зустрівся з бригадним генералом СБУ Героєм України Денисом Килимником, обговорили результати роботи СБУ протягом років війни та можливий розвиток Служби, про що Президент повідомив у понеділок у соцмережах, пише УНН.

"Зустрівся з бригадним генералом Служби безпеки України, першим заступником керівника ЦСО "А" СБУ Денисом Килимником. Влітку минулого року я відзначив Дениса званням Герой України, і це абсолютно заслужено. Він – один із тих, хто організовує найбільш вагомі та цілком справедливі удари по російському окупанту за цю агресію. Ми обговорили результати роботи Служби безпеки України протягом років війни та обмінялися оцінками щодо можливого розвитку Служби. Дякую за надзвичайно вагому участь у захисті нашої держави та людей. Слава Україні!" - написав Президент Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України. Хмара є начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Перед цим Президент Зеленський провів зустріч з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою, обговорювалися можливості системного розвитку СБУ та майбутні спецоперації. А також - з Героєм України полковником СБУ Василем Козаком, де сторони обговорили бачення потенціалу Служби безпеки та захисту у війні. Як і з генерал-майором СБУ Олександром Покладом, де обговорили посилення контррозвідки, цілком конкретні завдання та операції.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільником СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський