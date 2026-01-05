Зеленский встретился с бригадным генералом СБУ Килимником: обсудили работу Службы безопасности во время войны и ее возможное развитие

Президент Владимир Зеленский встретился с бригадным генералом СБУ Героем Украины Денисом Килимником, обсудили результаты работы СБУ в течение лет войны и возможное развитие Службы, о чем Президент сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

"Встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО "А" СБУ Денисом Килимником. Летом прошлого года я отметил Дениса званием Герой Украины, и это абсолютно заслуженно. Он – один из тех, кто организует наиболее весомые и вполне справедливые удары по российскому оккупанту за эту агрессию. Мы обсудили результаты работы Службы безопасности Украины в течение лет войны и обменялись оценками относительно возможного развития Службы. Спасибо за чрезвычайно весомое участие в защите нашего государства и людей. Слава Украине!" - написал Президент Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Хмара является начальником Центра специальных операций "А" СБУ.

Перед этим Президент Зеленский провел встречу с начальником Центра спецопераций "А" СБУ Евгением Хмарой, обсуждались возможности системного развития СБУ и будущие спецоперации. А также - с Героем Украины полковником СБУ Василием Козаком, где стороны обсудили видение потенциала Службы безопасности и защиты в войне. Как и с генерал-майором СБУ Александром Покладом, где обсудили усиление контрразведки, вполне конкретные задачи и операции.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.