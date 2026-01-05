$42.290.12
13:13 • 3872 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 5770 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 21637 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 67909 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 57630 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 84748 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 92821 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 65640 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 68891 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 64159 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
Зеленский встретился с бригадным генералом СБУ Килимником: обсудили работу Службы безопасности во время войны и ее возможное развитие

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Президент Зеленский встретился с бригадным генералом СБУ Денисом Килимником, которого прошлым летом отметил званием Героя Украины. Они обсудили результаты работы СБУ в войне и возможное развитие Службы.

Зеленский встретился с бригадным генералом СБУ Килимником: обсудили работу Службы безопасности во время войны и ее возможное развитие

Президент Владимир Зеленский встретился с бригадным генералом СБУ Героем Украины Денисом Килимником, обсудили результаты работы СБУ в течение лет войны и возможное развитие Службы, о чем Президент сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

"Встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО "А" СБУ Денисом Килимником. Летом прошлого года я отметил Дениса званием Герой Украины, и это абсолютно заслуженно. Он – один из тех, кто организует наиболее весомые и вполне справедливые удары по российскому оккупанту за эту агрессию. Мы обсудили результаты работы Службы безопасности Украины в течение лет войны и обменялись оценками относительно возможного развития Службы. Спасибо за чрезвычайно весомое участие в защите нашего государства и людей. Слава Украине!" - написал Президент Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Хмара является начальником Центра специальных операций "А" СБУ.

Перед этим Президент Зеленский провел встречу с начальником Центра спецопераций "А" СБУ Евгением Хмарой, обсуждались возможности системного развития СБУ и будущие спецоперации. А также - с Героем Украины полковником СБУ Василием Козаком, где стороны обсудили видение потенциала Службы безопасности и защиты в войне. Как и с генерал-майором СБУ Александром Покладом, где обсудили усиление контрразведки, вполне конкретные задачи и операции.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский