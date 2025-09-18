Зеленський затвердив сторічне партнерство з Британією: передбачає посилення військової підтримки
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Документ передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів стерлінгів та співпрацю у семи ключових сферах.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, яка передбачає суттєве посилення військової підтримки, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті парламенту.
Деталі
"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.
Доповнення
Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України та Великої Британії 17 вересня.
У січні Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю між країнами.
Документ передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів стерлінгів (3,44 млрд євро; 3,99 млрд дол.), взаємну підтримку в разі агресії та співпрацю у семи ключових сферах.
Крім оборонного компоненту, угода містить зобов’язання щодо співпраці у енергетиці, зокрема в галузі "зеленої" енергетики та критичних мінералів, між країнами - у технологічному розвитку, наукових дослідженнях, агротехнологіях, дронобудуванні, а також у культурній, освітній та гуманітарній сферах.