Зеленський затвердив сторічне партнерство з Британією: передбачає посилення військової підтримки

Київ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Документ передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів стерлінгів та співпрацю у семи ключових сферах.

Зеленський затвердив сторічне партнерство з Британією: передбачає посилення військової підтримки

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, яка передбачає суттєве посилення військової підтримки, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті парламенту.

Деталі

"Повернуто з підписом від Президента України", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.

Доповнення

Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України та Великої Британії 17 вересня.

У січні Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю між країнами.

Документ передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів стерлінгів (3,44 млрд євро; 3,99 млрд дол.), взаємну підтримку в разі агресії та співпрацю у семи ключових сферах.

Крім оборонного компоненту, угода містить зобов’язання щодо співпраці у енергетиці, зокрема в галузі "зеленої" енергетики та критичних мінералів, між країнами - у технологічному розвитку, наукових дослідженнях, агротехнологіях, дронобудуванні, а також у культурній, освітній та гуманітарній сферах.

Анна Мурашко

Політика
Електроенергія
Кір Стармер
Верховна Рада України
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Київ