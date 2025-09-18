Зеленский утвердил столетнее партнерство с Британией: предусматривает усиление военной поддержки
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Документ предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов стерлингов и сотрудничество в семи ключевых сферах.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которое предусматривает существенное усиление военной поддержки, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте парламента.
Детали
"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Дополнение
Верховная Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве Украины и Великобритании 17 сентября.
В январе Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве между странами.
Документ предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов стерлингов (3,44 млрд евро; 3,99 млрд долл.), взаимную поддержку в случае агрессии и сотрудничество в семи ключевых сферах.
Помимо оборонного компонента, соглашение содержит обязательства по сотрудничеству в энергетике, в частности в области "зеленой" энергетики и критических минералов, между странами - в технологическом развитии, научных исследованиях, агротехнологиях, дроностроении, а также в культурной, образовательной и гуманитарной сферах.