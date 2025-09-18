$41.180.06
Эксклюзив
07:58 • 154 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 3766 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 28400 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 36406 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 29796 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 29489 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 33231 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 39751 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41701 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40799 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
Зеленский утвердил столетнее партнерство с Британией: предусматривает усиление военной поддержки

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Документ предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов стерлингов и сотрудничество в семи ключевых сферах.

Зеленский утвердил столетнее партнерство с Британией: предусматривает усиление военной поддержки

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которое предусматривает существенное усиление военной поддержки, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте парламента.

Детали

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Дополнение

Верховная Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве Украины и Великобритании 17 сентября.

В январе Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве между странами.

Документ предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов стерлингов (3,44 млрд евро; 3,99 млрд долл.), взаимную поддержку в случае агрессии и сотрудничество в семи ключевых сферах.

Помимо оборонного компонента, соглашение содержит обязательства по сотрудничеству в энергетике, в частности в области "зеленой" энергетики и критических минералов, между странами - в технологическом развитии, научных исследованиях, агротехнологиях, дроностроении, а также в культурной, образовательной и гуманитарной сферах.

Анна Мурашко

Политика
Электроэнергия
Кир Стармер
Верховная Рада
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина
Киев