Сторічне партнерство між Україною та Британією: парламент затвердив угоду
Київ • УНН
Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією, за яку проголосувало 295 депутатів. Документ передбачає щорічну військову допомогу в 3 млрд фунтів стерлінгів та взаємну підтримку в разі агресії.
Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України та Великої Британії, повідомили у депутатському корпусі у середу, пише УНН.
Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. "За" - 295
Доповнення
У січні Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю між країнами.
Документ передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів стерлінгів (3,44 млрд євро; 3,99 млрд дол.), взаємну підтримку в разі агресії та співпрацю у семи ключових сферах.