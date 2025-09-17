$41.180.06
Сторічне партнерство між Україною та Британією: парламент затвердив угоду

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією, за яку проголосувало 295 депутатів. Документ передбачає щорічну військову допомогу в 3 млрд фунтів стерлінгів та взаємну підтримку в разі агресії.

Сторічне партнерство між Україною та Британією: парламент затвердив угоду

Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України та Великої Британії, повідомили у депутатському корпусі у середу, пише УНН.

Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. "За" - 295

- повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Доповнення

У січні Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю між країнами.

Документ передбачає щорічну військову допомогу у 3 млрд фунтів стерлінгів (3,44 млрд євро; 3,99 млрд дол.), взаємну підтримку в разі агресії та співпрацю у семи ключових сферах.

Юлія Шрамко

