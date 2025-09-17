Столетнее партнерство между Украиной и Британией: парламент утвердил соглашение
Киев • УНН
Верховная Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Великобританией, за которое проголосовали 295 депутатов. Документ предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов стерлингов и взаимную поддержку в случае агрессии.
Дополнение
В январе Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве между странами.
Документ предусматривает ежегодную военную помощь в 3 млрд фунтов стерлингов (3,44 млрд евро; 3,99 млрд долл.), взаимную поддержку в случае агрессии и сотрудничество в семи ключевых сферах.