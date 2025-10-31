Зеленський ввів санкції проти проросійських пропагандистів та виробників і постачальників російського ВПК з рф, Китаю й Ірану

Україна запровадила санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російський ВПК, у тому числі резидентів росії, Китаю та Ірану - Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази, повідомили в Офісі Президента у п'ятницю, пише УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів

Перший указ, як повідомляється, "стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу".

Другим указом, за повідомленням, "запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК – 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів росії, Китаю та Ірану". Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в росію військову продукцію, зазначили в ОП.

Україна, як вказано, "продовжує працювати над запровадженням нових санкційних кроків, синхронізацією санкцій партнерів в українській юрисдикції і санкцій України – у юрисдикціях партнерів". "Одними з ключових пріоритетів нашої країни є недопущення постачання компонентів до росії для її ВПК, зменшення доходів від продажу нафти, боротьба з тіньовим флотом і протидія російській пропаганді", - наголосили в ОП.

З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами. Шість – із нашими колегами з Євросоюзу. Також США, Канада, Велика Британія. Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Ми виконаємо всі наші плани й обов'язки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами Великої сімки