Зеленський ввів санкції проти проросійських пропагандистів та виробників і постачальників російського ВПК з рф, Китаю й Ірану

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
14:27 • 4254 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 12037 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 21447 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 12909 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 25268 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 15125 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 19194 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 24806 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14472 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
31 жовтня, 07:53 • 24262 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto31 жовтня, 06:24 • 36903 перегляди
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50 • 12166 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику31 жовтня, 08:39 • 32113 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 28947 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 20675 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 1618 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 21443 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 25263 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 20744 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 29020 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 1618 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 7716 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 27883 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 60351 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 64599 перегляди
Актуальне
Техніка
Дія (сервіс)
Ракетний комплекс "Панцир"
Опалення
Золото

Зеленський ввів санкції проти проросійських пропагандистів та виробників і постачальників російського ВПК з рф, Китаю й Ірану

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій. Обмеження стосуються 14 проросійських пропагандистів та 10 фізичних і 31 юридичної особи, які підтримують російський ВПК.

Зеленський ввів санкції проти проросійських пропагандистів та виробників і постачальників російського ВПК з рф, Китаю й Ірану

Україна запровадила санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російський ВПК, у тому числі резидентів росії, Китаю та Ірану - Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази, повідомили в Офісі Президента у п'ятницю, пише УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів

- повідомили в ОП.

Перший указ, як повідомляється, "стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу".

Другим указом, за повідомленням, "запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК – 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів росії, Китаю та Ірану". Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в росію військову продукцію, зазначили в ОП.

Україна, як вказано, "продовжує працювати над запровадженням нових санкційних кроків, синхронізацією санкцій партнерів в українській юрисдикції і санкцій України – у юрисдикціях партнерів". "Одними з ключових пріоритетів нашої країни є недопущення постачання компонентів до росії для її ВПК, зменшення доходів від продажу нафти, боротьба з тіньовим флотом і протидія російській пропаганді", - наголосили в ОП.

З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами. Шість – із нашими колегами з Євросоюзу. Також США, Канада, Велика Британія. Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Ми виконаємо всі наші плани й обов'язки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами Великої сімки

– зазначив Президент України під час санкційного брифінгу.

Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО09.08.25, 10:36 • 59631 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
G7
Європейський Союз
Канада
Велика Британія
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран