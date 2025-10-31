Зеленский ввел санкции против пророссийских пропагандистов и производителей и поставщиков российского ВПК из рф, Китая и Ирана

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
14:27 • 210 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 7546 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 17420 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 10624 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 21838 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 14417 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 18561 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 24605 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14300 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
31 октября, 07:53 • 24126 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 34996 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 10228 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 30138 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 25575 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 17361 просмотра
публикации
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 17440 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 21857 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 17567 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 25797 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 67823 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Музыкант
Геннадий Труханов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 6110 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 27126 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 59583 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 63910 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 86008 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Золото

Зеленский ввел санкции против пророссийских пропагандистов и производителей и поставщиков российского ВПК из рф, Китая и Ирана

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций. Ограничения касаются 14 пророссийских пропагандистов и 10 физических и 31 юридического лица, поддерживающих российский ВПК.

Зеленский ввел санкции против пророссийских пропагандистов и производителей и поставщиков российского ВПК из рф, Китая и Ирана

Украина ввела санкции в отношении пророссийских пропагандистов и компаний, поддерживающих российский ВПК, в том числе резидентов россии, Китая и Ирана - Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие указы, сообщили в Офисе Президента в пятницу, пишет УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер

- сообщили в ОП.

Первый указ, как сообщается, "касается пророссийских пропагандистов – 14 физических лиц, которые оправдывают вооруженную агрессию россии и отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса".

Вторым указом, по сообщению, "введены санкции против производителей и поставщиков российского ВПК – 10 физических лиц и 31 юридического – резидентов россии, Китая и Ирана". Среди них – компании и их руководители и владельцы, связанные с поставками в россию оборудования и компонентов в обход санкций. Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, которые поставляли в россию военную продукцию, отметили в ОП.

Украина, как указано, "продолжает работать над введением новых санкционных шагов, синхронизацией санкций партнеров в украинской юрисдикции и санкций Украины – в юрисдикциях партнеров". "Одними из ключевых приоритетов нашей страны является недопущение поставок компонентов в Россию для ее ВПК, уменьшение доходов от продажи нефти, борьба с теневым флотом и противодействие российской пропаганде", - подчеркнули в ОП.

С начала года мы синхронизировали 11 пакетов с нашими партнерами. Шесть – с нашими коллегами из Евросоюза. Также США, Канада, Великобритания. В следующем месяце мы закончим синхронизацию. Мы выполним все наши планы и обязанности. Для нас сейчас очень важно, чтобы была синхронизация между странами Большой семерки

– отметил Президент Украины во время санкционного брифинга.

Украина синхронизировала с США санкции этого года против рф: Зеленский ввел в действие решение СНБО09.08.25, 10:36 • 59631 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
G7
Европейский Союз
Канада
Великобритания
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран