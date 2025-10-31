Зеленский ввел санкции против пророссийских пропагандистов и производителей и поставщиков российского ВПК из рф, Китая и Ирана

Украина ввела санкции в отношении пророссийских пропагандистов и компаний, поддерживающих российский ВПК, в том числе резидентов россии, Китая и Ирана - Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие указы, сообщили в Офисе Президента в пятницу, пишет УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер

Первый указ, как сообщается, "касается пророссийских пропагандистов – 14 физических лиц, которые оправдывают вооруженную агрессию россии и отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса".

Вторым указом, по сообщению, "введены санкции против производителей и поставщиков российского ВПК – 10 физических лиц и 31 юридического – резидентов россии, Китая и Ирана". Среди них – компании и их руководители и владельцы, связанные с поставками в россию оборудования и компонентов в обход санкций. Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, которые поставляли в россию военную продукцию, отметили в ОП.

Украина, как указано, "продолжает работать над введением новых санкционных шагов, синхронизацией санкций партнеров в украинской юрисдикции и санкций Украины – в юрисдикциях партнеров". "Одними из ключевых приоритетов нашей страны является недопущение поставок компонентов в Россию для ее ВПК, уменьшение доходов от продажи нефти, борьба с теневым флотом и противодействие российской пропаганде", - подчеркнули в ОП.

С начала года мы синхронизировали 11 пакетов с нашими партнерами. Шесть – с нашими коллегами из Евросоюза. Также США, Канада, Великобритания. В следующем месяце мы закончим синхронизацию. Мы выполним все наши планы и обязанности. Для нас сейчас очень важно, чтобы была синхронизация между странами Большой семерки