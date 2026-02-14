$42.990.00
1970 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 5716 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 8362 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 10859 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 23135 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 40284 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 35450 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35384 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 63584 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 90157 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
В України більше досвіду у захисті від дронів за будь-кого у світі, і настане момент, коли "шахеди" стануть незначними для рф - Президент

Київ • УНН

 392 перегляди

Україна має більше досвіду у захисті від дронів, ніж будь-хто у світі, збиваючи майже 90% російських безпілотників. Зеленський заявив, що Україна з партнерами виробляє більше дронів-перехоплювачів.

В України більше досвіду у захисті від дронів за будь-кого у світі, і настане момент, коли "шахеди" стануть незначними для рф - Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має більше досвіду, ніж будь-хто у світі у захисті від усіх типів дронів, зазначивши, що українська ППО збиває майже 90% російських дронів. Про це Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні Україна має більше досвіду, ніж будь-хто у світі у захисті від усіх типів дронів. Кожної ночі ми стикаємося з не менше, ніж сотнею "шахедів". Іноді буває 400, чи 500. Українці збивають майже 90% з них, але все ще не 100. Ми робимо все, щоб збільшити це співвідношення. З поміж інших інструментів ми використовуємо різні типи перехоплювачів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що кожного дня Україна разом з партнерами виробляє все більше дронів-перехоплювачів, і настане момент, коли російські "шахеди" стануть незначними для рф.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив на Мюнхенській конференції, що у січні росія випустила по Україні понад 6 тис. дронів, 150 ракет та 5 тис. КАБів. Він наголосив на руйнуваннях інфраструктури, зазначивши, що жодна електростанція не уникла пошкоджень.

Павло Башинський

