В України більше досвіду у захисті від дронів за будь-кого у світі, і настане момент, коли "шахеди" стануть незначними для рф - Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має більше досвіду, ніж будь-хто у світі у захисті від усіх типів дронів, зазначивши, що українська ППО збиває майже 90% російських дронів. Про це Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні Україна має більше досвіду, ніж будь-хто у світі у захисті від усіх типів дронів. Кожної ночі ми стикаємося з не менше, ніж сотнею "шахедів". Іноді буває 400, чи 500. Українці збивають майже 90% з них, але все ще не 100. Ми робимо все, щоб збільшити це співвідношення. З поміж інших інструментів ми використовуємо різні типи перехоплювачів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що кожного дня Україна разом з партнерами виробляє все більше дронів-перехоплювачів, і настане момент, коли російські "шахеди" стануть незначними для рф.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив на Мюнхенській конференції, що у січні росія випустила по Україні понад 6 тис. дронів, 150 ракет та 5 тис. КАБів. Він наголосив на руйнуваннях інфраструктури, зазначивши, що жодна електростанція не уникла пошкоджень.