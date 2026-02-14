Лише за січень росія використала проти України понад 6 тис. дронів та понад 150 ракет - Президент

У січні росія запустила по Україні понад 6 тис. ударних безпілотників, понад 150 ракет та понад 5 тис. КАБів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Я хочу, щоб ви зрозуміли реальний масштаб цих ударів по Україні. Як ви можете бачити, лише за один місяць, за січень… ми мали захищатися від 6 тис. ударних дронів. Більшість із них була "шахедами". Понад 150 російських ракет різних типів, і понад 5 тис. КАБів. Так кожен місяць. Уявіть, у вашому рідному місті розбиті вулиці, знищені будинки, школи. Це щоденне життя в Україні - сказав Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що російська балістика б’є по критичній інфраструктурі.

"Немає жодної електростанції, яка не була б пошкоджена російськими ударами, але ми досі виробляємо електроенергію", - додав Зеленський.

Нагадаємо

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 112 дронами, 91 з яких за ніч збито або придушено.