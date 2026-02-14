$42.990.00
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 3574 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 6498 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 9962 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 22463 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 39914 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 35118 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35170 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 62997 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 88535 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Лише за січень росія використала проти України понад 6 тис. дронів та понад 150 ракет - Президент

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент Зеленський повідомив на Мюнхенській конференції, що у січні Росія випустила по Україні понад 6 тис. дронів, 150 ракет та 5 тис. КАБів. Він наголосив на руйнуваннях інфраструктури, зазначивши, що жодна електростанція не уникла пошкоджень.

Лише за січень росія використала проти України понад 6 тис. дронів та понад 150 ракет - Президент

У січні росія запустила по Україні понад 6 тис. ударних безпілотників, понад 150 ракет та понад 5 тис. КАБів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Я хочу, щоб ви зрозуміли реальний масштаб цих ударів по Україні. Як ви можете бачити, лише за один місяць, за січень… ми мали захищатися від 6 тис. ударних дронів. Більшість із них була "шахедами". Понад 150 російських ракет різних типів, і понад 5 тис. КАБів. Так кожен місяць. Уявіть, у вашому рідному місті розбиті вулиці, знищені будинки, школи. Це щоденне життя в Україні

- сказав Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що російська балістика б’є по критичній інфраструктурі.

"Немає жодної електростанції, яка не була б пошкоджена російськими ударами, але ми досі виробляємо електроенергію", - додав Зеленський.

Нагадаємо

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 112 дронами, 91 з яких за ніч збито або придушено.

Павло Башинський

