Только за январь Россия использовала против Украины более 6 тыс. дронов и более 150 ракет - Президент

В январе россия запустила по Украине более 6 тыс. ударных беспилотников, более 150 ракет и более 5 тыс. КАБов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Я хочу, чтобы вы поняли реальный масштаб этих ударов по Украине. Как вы можете видеть, только за один месяц, за январь… мы должны были защищаться от 6 тыс. ударных дронов. Большинство из них были "шахедами". Более 150 российских ракет разных типов, и более 5 тыс. КАБов. Так каждый месяц. Представьте, в вашем родном городе разбиты улицы, уничтожены дома, школы. Это ежедневная жизнь в Украине - сказал Зеленский.

Подробности

Он отметил, что российская баллистика бьет по критической инфраструктуре.

"Нет ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими ударами, но мы до сих пор производим электроэнергию", - добавил Зеленский.

Напомним

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 112 дронами, 91 из которых за ночь сбит или подавлен.