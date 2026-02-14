Только за январь Россия использовала против Украины более 6 тыс. дронов и более 150 ракет - Президент
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил на Мюнхенской конференции, что в январе Россия выпустила по Украине более 6 тыс. дронов, 150 ракет и 5 тыс. КАБов. Он отметил разрушения инфраструктуры, заявив, что ни одна электростанция не избежала повреждений.
В январе россия запустила по Украине более 6 тыс. ударных беспилотников, более 150 ракет и более 5 тыс. КАБов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Я хочу, чтобы вы поняли реальный масштаб этих ударов по Украине. Как вы можете видеть, только за один месяц, за январь… мы должны были защищаться от 6 тыс. ударных дронов. Большинство из них были "шахедами". Более 150 российских ракет разных типов, и более 5 тыс. КАБов. Так каждый месяц. Представьте, в вашем родном городе разбиты улицы, уничтожены дома, школы. Это ежедневная жизнь в Украине
Подробности
Он отметил, что российская баллистика бьет по критической инфраструктуре.
"Нет ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими ударами, но мы до сих пор производим электроэнергию", - добавил Зеленский.
Напомним
россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 112 дронами, 91 из которых за ночь сбит или подавлен.