494 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
3592 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
6514 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
9974 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 59545 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 77837 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 118973 просмотра
Только за январь Россия использовала против Украины более 6 тыс. дронов и более 150 ракет - Президент

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент Зеленский сообщил на Мюнхенской конференции, что в январе Россия выпустила по Украине более 6 тыс. дронов, 150 ракет и 5 тыс. КАБов. Он отметил разрушения инфраструктуры, заявив, что ни одна электростанция не избежала повреждений.

Только за январь Россия использовала против Украины более 6 тыс. дронов и более 150 ракет - Президент

В январе россия запустила по Украине более 6 тыс. ударных беспилотников, более 150 ракет и более 5 тыс. КАБов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Я хочу, чтобы вы поняли реальный масштаб этих ударов по Украине. Как вы можете видеть, только за один месяц, за январь… мы должны были защищаться от 6 тыс. ударных дронов. Большинство из них были "шахедами". Более 150 российских ракет разных типов, и более 5 тыс. КАБов. Так каждый месяц. Представьте, в вашем родном городе разбиты улицы, уничтожены дома, школы. Это ежедневная жизнь в Украине

- сказал Зеленский.

Подробности

Он отметил, что российская баллистика бьет по критической инфраструктуре.

"Нет ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими ударами, но мы до сих пор производим электроэнергию", - добавил Зеленский.

Напомним

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 112 дронами, 91 из которых за ночь сбит или подавлен.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Шахед-136
9К720 Искандер
Владимир Зеленский
Украина