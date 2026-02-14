У Украины больше опыта в защите от дронов, чем у кого-либо в мире, и наступит момент, когда "шахеды" станут незначительными для РФ - Президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет больше опыта, чем кто-либо в мире, в защите от всех типов дронов, отметив, что украинская ПВО сбивает почти 90% российских дронов. Об этом Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

"Сегодня Украина имеет больше опыта, чем кто-либо в мире, в защите от всех типов дронов. Каждую ночь мы сталкиваемся не менее чем с сотней "шахедов". Иногда бывает 400 или 500. Украинцы сбивают почти 90% из них, но все еще не 100. Мы делаем все, чтобы увеличить это соотношение. Среди прочих инструментов мы используем различные типы перехватчиков", - сказал Зеленский.

Он отметил, что каждый день Украина вместе с партнерами производит все больше дронов-перехватчиков, и наступит момент, когда российские "шахеды" станут незначительными для РФ.

Напомним

Президент Зеленский сообщил на Мюнхенской конференции, что в январе Россия выпустила по Украине более 6 тыс. дронов, 150 ракет и 5 тыс. КАБов. Он подчеркнул разрушения инфраструктуры, отметив, что ни одна электростанция не избежала повреждений.