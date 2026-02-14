У Украины больше опыта в защите от дронов, чем у кого-либо в мире, и наступит момент, когда "шахеды" станут незначительными для РФ - Президент

$42.990.00
51.030.00
ukenru
11:01 • 1916 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 5604 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 8252 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 10808 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 23095 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 40272 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35436 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35378 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 63567 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 90105 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.3м/с
83%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мужчина умер во время задержания полицией в Киеве: правоохранители дали разъяснения14 февраля, 02:33 • 5376 просмотра
Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский14 февраля, 03:08 • 7046 просмотра
Санду: Россия ведет когнитивную войну против Молдовы и пугает "украинским сценарием"14 февраля, 03:44 • 4156 просмотра
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом14 февраля, 04:17 • 6436 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки14 февраля, 05:44 • 4714 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 63567 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 90105 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 59938 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 78213 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 119307 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 1978 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 10971 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 14471 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 36873 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 36531 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
9К720 Искандер
Социальная сеть
Отопление

У Украины больше опыта в защите от дронов, чем у кого-либо в мире, и наступит момент, когда "шахеды" станут незначительными для РФ - Президент

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Украина имеет больше опыта в защите от дронов, чем кто-либо в мире, сбивая почти 90% российских беспилотников. Зеленский заявил, что Украина с партнерами производит больше дронов-перехватчиков.

У Украины больше опыта в защите от дронов, чем у кого-либо в мире, и наступит момент, когда "шахеды" станут незначительными для РФ - Президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет больше опыта, чем кто-либо в мире, в защите от всех типов дронов, отметив, что украинская ПВО сбивает почти 90% российских дронов. Об этом Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

"Сегодня Украина имеет больше опыта, чем кто-либо в мире, в защите от всех типов дронов. Каждую ночь мы сталкиваемся не менее чем с сотней "шахедов". Иногда бывает 400 или 500. Украинцы сбивают почти 90% из них, но все еще не 100. Мы делаем все, чтобы увеличить это соотношение. Среди прочих инструментов мы используем различные типы перехватчиков", - сказал Зеленский.

Он отметил, что каждый день Украина вместе с партнерами производит все больше дронов-перехватчиков, и наступит момент, когда российские "шахеды" станут незначительными для РФ.

Напомним

Президент Зеленский сообщил на Мюнхенской конференции, что в январе Россия выпустила по Украине более 6 тыс. дронов, 150 ракет и 5 тыс. КАБов. Он подчеркнул разрушения инфраструктуры, отметив, что ни одна электростанция не избежала повреждений.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Техника
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина