Ми не намагаємося зупинити путіна без США - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не намагається зупинити війну без США, оскільки путін прагне розділити Україну та її партнерів. Він наголосив на важливості 19-го пакету санкцій та тиску з боку США як інструментів впливу на путіна.
Україна не намагається зупинити війну без Сполучених Штатів. Путін намагається роділити нашу державу та її партнерів, зробивши їх слабшими, заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в Лондоні під час зустрічі "Коаліції охочих", пише УНН.
Деталі
Ми не намагаємося зупинити путіна та завершити війну без США. путін хоче нас розділити і зробити нас слабшими
Президент додав, що важливим інструментом тиску на путіна є 19 пакет санкцій, а також тиск з боку США.
"І саме тому я думаю, що нам треба зробити всім разом тиск на путіна. Передусім це 19 пакет санкцій. Це також тиск Сполучених Штатів, коли ми говоримо про нафту і газ. Це дуже потужні кроки", - підкреслив глава держави.
Доповнення
Сполучене Королівство значно посилить військову підтримку України, оголосив прем’єр-міністр Кір Стармер під час зустрічі "Коаліції охочих", повідомивши про надання 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення для зміцнення української ППО перед зимовим періодом.