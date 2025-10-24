Ми не намагаємося зупинити путіна без США - Зеленський

$41.900.14
17:15 • 5498 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 7516 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 12209 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 17566 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 16892 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 32774 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 23567 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19264 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27421 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70638 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 24892 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 37428 перегляди
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА24 жовтня, 11:04 • 13026 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28109 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27264 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 6722 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 32777 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27542 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28389 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70643 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марк Рютте
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Китай
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 7134 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 11420 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 25093 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 50107 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 33426 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)

Ми не намагаємося зупинити путіна без США - Зеленський

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не намагається зупинити війну без США, оскільки путін прагне розділити Україну та її партнерів. Він наголосив на важливості 19-го пакету санкцій та тиску з боку США як інструментів впливу на путіна.

Ми не намагаємося зупинити путіна без США - Зеленський

Україна не намагається зупинити війну без Сполучених Штатів. Путін намагається роділити нашу державу та її партнерів, зробивши їх слабшими, заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в Лондоні під час зустрічі "Коаліції охочих", пише УНН.

Деталі

Ми не намагаємося зупинити путіна та завершити війну без США. путін хоче нас розділити і зробити нас слабшими

- заявив Зеленський.

Президент додав, що важливим інструментом тиску на путіна є 19 пакет санкцій, а також тиск з боку США.

"І саме тому я думаю, що нам треба зробити всім разом тиск на путіна. Передусім це 19 пакет санкцій. Це також тиск Сполучених Штатів, коли ми говоримо про нафту і газ. Це дуже потужні кроки", - підкреслив глава держави.

Доповнення

Сполучене Королівство значно посилить військову підтримку України, оголосив прем’єр-міністр Кір Стармер під час зустрічі "Коаліції охочих", повідомивши про надання 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення для зміцнення української ППО перед зимовим періодом.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Кір Стармер
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон