Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
16:33 • 5312 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 11355 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 16746 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 16325 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 31980 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 23423 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру
12:13 • 19211 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27354 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 70074 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Зеленский: Украина не пытается остановить Путина без Соединенных Штатов

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пытается остановить войну без США, поскольку Путин стремится разделить Украину и ее партнеров. Он подчеркнул важность 19-го пакета санкций и давления со стороны США как инструментов влияния на Путина.

Зеленский: Украина не пытается остановить Путина без Соединенных Штатов

Мы не пытаемся остановить Путина без США - Зеленский

Украина не пытается остановить войну без Соединенных Штатов. Путин пытается разделить наше государство и его партнеров, сделав их слабее, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Лондоне на встрече "Коалиции желающих", пишет УНН.

Подробности

"Мы не пытаемся остановить Путина и завершить войну без США. Путин хочет нас разделить и сделать нас слабее", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что важным инструментом давления на Путина является 19-й пакет санкций, а также давление со стороны США.

"И именно поэтому я думаю, что нам нужно всем вместе оказать давление на Путина. Прежде всего, это 19-й пакет санкций. Это также давление Соединенных Штатов, когда мы говорим о нефти и газе. Это очень мощные шаги", - подчеркнул глава государства.

Дополнение

Соединенное Королевство значительно усилит военную поддержку Украины, объявил премьер-министр Кир Стармер во время встречи "Коалиции желающих", сообщив о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет для укрепления украинской ПВО перед зимним периодом.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Кир Стармер
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Лондон