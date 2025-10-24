Зеленский: Украина не пытается остановить Путина без Соединенных Штатов
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пытается остановить войну без США, поскольку Путин стремится разделить Украину и ее партнеров. Он подчеркнул важность 19-го пакета санкций и давления со стороны США как инструментов влияния на Путина.
Украина не пытается остановить войну без Соединенных Штатов. Путин пытается разделить наше государство и его партнеров, сделав их слабее, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Лондоне на встрече "Коалиции желающих", пишет УНН.
Подробности
"Мы не пытаемся остановить Путина и завершить войну без США. Путин хочет нас разделить и сделать нас слабее", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что важным инструментом давления на Путина является 19-й пакет санкций, а также давление со стороны США.
"И именно поэтому я думаю, что нам нужно всем вместе оказать давление на Путина. Прежде всего, это 19-й пакет санкций. Это также давление Соединенных Штатов, когда мы говорим о нефти и газе. Это очень мощные шаги", - подчеркнул глава государства.
Дополнение
Соединенное Королевство значительно усилит военную поддержку Украины, объявил премьер-министр Кир Стармер во время встречи "Коалиции желающих", сообщив о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет для укрепления украинской ПВО перед зимним периодом.