Зеленский: Украина не пытается остановить Путина без Соединенных Штатов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пытается остановить войну без США, поскольку Путин стремится разделить Украину и ее партнеров. Он подчеркнул важность 19-го пакета санкций и давления со стороны США как инструментов влияния на Путина.