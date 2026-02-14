$42.990.00
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 5702 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 6836 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 10671 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 11890 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 12605 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 24775 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 41689 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 36562 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 36068 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
У грудні росіяни зазнали втрат у 35 тисяч солдат, а у січні близько 30 тисяч - Зеленський

Київ • УНН

 • 46 перегляди

За словами президента України, російські окупанти зазнали десятки тисяч втрат убитими та пораненими. У грудні було ліквідовано 35 тисяч окупантів, у січні - близько 30 тисяч.

У грудні росіяни зазнали втрат у 35 тисяч солдат, а у січні близько 30 тисяч - Зеленський

Упродовж двох місяців, російські окупанти зазнали десятки тисяч втрат убитими та пораненими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає УНН.

Деталі

Що означає місяць війни для путіна? В грудні наші сили ліквідували 35 тисяч окупантів вбитими та важкопораненими. У січні в результаті було менше російських штурмів, і російські втрати були близько тридцяти тисяч вбитими та важкопораненими

- наголосив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що є чітка цін, яку платить росія за кожен кілометр окупованої української землі.

Є навіть чітка ціна, яку росія платить за кожен кілометр окупованої, української землі. На фронті на Донеччині - це один з найбільш інтенсивних напрямків, і всі про це знають. Ціна, яку росія там платить за один кілометр - це 156 солдат

- каже президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче Мюнхен 1936 року, коли "інший путін" почав ділити Європу.

Алла Кіосак

