У грудні росіяни зазнали втрат у 35 тисяч солдат, а у січні близько 30 тисяч - Зеленський

Упродовж двох місяців, російські окупанти зазнали десятки тисяч втрат убитими та пораненими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає УНН.

Що означає місяць війни для путіна? В грудні наші сили ліквідували 35 тисяч окупантів вбитими та важкопораненими. У січні в результаті було менше російських штурмів, і російські втрати були близько тридцяти тисяч вбитими та важкопораненими

Президент також зазначив, що є чітка цін, яку платить росія за кожен кілометр окупованої української землі.

Є навіть чітка ціна, яку росія платить за кожен кілометр окупованої, української землі. На фронті на Донеччині - це один з найбільш інтенсивних напрямків, і всі про це знають. Ціна, яку росія там платить за один кілометр - це 156 солдат