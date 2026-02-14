В декабре россияне понесли потери в 35 тысяч солдат, а в январе около 30 тысяч - Зеленский

В течение двух месяцев российские оккупанты понесли десятки тысяч потерь убитыми и ранеными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН.

Что означает месяц войны для путина? В декабре наши силы ликвидировали 35 тысяч оккупантов убитыми и тяжелоранеными. В январе в результате было меньше российских штурмов, и российские потери были около тридцати тысяч убитыми и тяжелоранеными - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что есть четкая цена, которую платит россия за каждый километр оккупированной украинской земли.

Есть даже четкая цена, которую россия платит за каждый километр оккупированной, украинской земли. На фронте в Донецкой области - это одно из самых интенсивных направлений, и все об этом знают. Цена, которую россия там платит за один километр - это 156 солдат - говорит президент.

