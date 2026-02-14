$42.990.00
12:44 • 3032 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 5818 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 6940 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 10722 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 11928 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 12620 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 24792 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 41705 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 36580 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 36083 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
В декабре россияне понесли потери в 35 тысяч солдат, а в январе около 30 тысяч - Зеленский

Киев • УНН

 • 86 просмотра

По словам президента Украины, российские оккупанты понесли десятки тысяч потерь убитыми и ранеными. В декабре было ликвидировано 35 тысяч оккупантов, в январе - около 30 тысяч.

В декабре россияне понесли потери в 35 тысяч солдат, а в январе около 30 тысяч - Зеленский

В течение двух месяцев российские оккупанты понесли десятки тысяч потерь убитыми и ранеными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН.

Детали

Что означает месяц войны для путина? В декабре наши силы ликвидировали 35 тысяч оккупантов убитыми и тяжелоранеными. В январе в результате было меньше российских штурмов, и российские потери были около тридцати тысяч убитыми и тяжелоранеными

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что есть четкая цена, которую платит россия за каждый километр оккупированной украинской земли.

Есть даже четкая цена, которую россия платит за каждый километр оккупированной, украинской земли. На фронте в Донецкой области - это одно из самых интенсивных направлений, и все об этом знают. Цена, которую россия там платит за один километр - это 156 солдат

- говорит президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин хочет Мюнхен 1936 года, когда "другой путин" начал делить Европу.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Европа
Владимир Зеленский
Украина