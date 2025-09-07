Зеленський розповів про підсумки саміту G7

Президент України Володимир Зеленський підсумував результати саміту G7, наголосивши, що 6 вересня відбувся важливий парламентський саміт "Групи семи", на якому була представлена Україна. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Продовжуємо активно працювати в дипломатії на всіх рівнях. Сьогодні завершився важливий парламентський саміт "Групи семи", і Україна була представлена

За словами Володимира Зеленського, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрічався зі спікерами парламентів Канади, Америки, Франції, Німеччини, Британії, Італії, також із Президенткою Європарламенту.

Всі підтримують Україну, наш захист, наше прагнення до надійного та тривалого миру