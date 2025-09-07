$41.350.00
48.130.00
ukenru
19:15 • 3660 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 28811 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 51220 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 47869 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 42106 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 48922 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 59528 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35149 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42730 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 46364 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Зеленський розповів про підсумки саміту G7

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Зеленський підсумував результати парламентського саміту G7, де Україна була представлена. Голова ВРУ Стефанчук зустрівся зі спікерами парламентів G7 та Президенткою Європарламенту, які підтримують Україну.

Зеленський розповів про підсумки саміту G7

Президент України Володимир Зеленський підсумував результати саміту G7, наголосивши, що 6 вересня відбувся важливий парламентський саміт "Групи семи", на якому була представлена Україна. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Продовжуємо активно працювати в дипломатії на всіх рівнях. Сьогодні завершився важливий парламентський саміт "Групи семи", і Україна була представлена

- йдеться у дописі Президента України.

За словами Володимира Зеленського, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрічався зі спікерами парламентів Канади, Америки, Франції, Німеччини, Британії, Італії, також із Президенткою Європарламенту.

Всі підтримують Україну, наш захист, наше прагнення до надійного та тривалого миру

- повідомив Володимир Зеленський.

"Дякую партнерам за підтримку! Руслане, дякую за ефективну парламентську дипломатію!", - резюмував глава держави.

Наступного тижня готуємось до "Рамштайну" та нових внесків партнерів у PURL - Президент України06.09.25, 20:34 • 1880 переглядiв

Віта Зеленецька

