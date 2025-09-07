Зеленский рассказал об итогах саммита G7
Президент Зеленский подытожил результаты парламентского саммита G7, где Украина была представлена. Председатель ВРУ Стефанчук встретился со спикерами парламентов G7 и Президентом Европарламента, которые поддерживают Украину.
Продолжаем активно работать в дипломатии на всех уровнях. Сегодня завершился важный парламентский саммит "Группы семи", и Украина была представлена
По словам Владимира Зеленского, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встречался со спикерами парламентов Канады, Америки, Франции, Германии, Великобритании, Италии, а также с Президентом Европарламента.
Все поддерживают Украину, нашу защиту, наше стремление к надежному и длительному миру
"Спасибо партнерам за поддержку! Руслан, спасибо за эффективную парламентскую дипломатию!", - резюмировал глава государства.
