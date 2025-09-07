$41.350.00
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский рассказал об итогах саммита G7

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Президент Зеленский подытожил результаты парламентского саммита G7, где Украина была представлена. Председатель ВРУ Стефанчук встретился со спикерами парламентов G7 и Президентом Европарламента, которые поддерживают Украину.

Зеленский рассказал об итогах саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита G7, подчеркнув, что 6 сентября состоялся важный парламентский саммит "Группы семи", на котором была представлена Украина. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Продолжаем активно работать в дипломатии на всех уровнях. Сегодня завершился важный парламентский саммит "Группы семи", и Украина была представлена

- говорится в сообщении Президента Украины.

По словам Владимира Зеленского, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встречался со спикерами парламентов Канады, Америки, Франции, Германии, Великобритании, Италии, а также с Президентом Европарламента.

Все поддерживают Украину, нашу защиту, наше стремление к надежному и длительному миру

- сообщил Владимир Зеленский.

"Спасибо партнерам за поддержку! Руслан, спасибо за эффективную парламентскую дипломатию!", - резюмировал глава государства.

На следующей неделе готовимся к «Рамштайну» и новым взносам партнеров в PURL – Президент Украины06.09.25, 20:34 • 1878 просмотров

Вита Зеленецкая

