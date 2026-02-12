Зеленський розкрив головну ціль нічної атаки рф та потребу в ракетах-перехоплювачах

Президент Володимир Зеленський повідомив, що головною ціллю нічної атаки рф були енергогенерація та підстанції. Він наголосив на потребі у ракетах-перехоплювачах для ворожої балістики.

Головною ціллю рф під час нічної атаки були енергогенерація та підстанції, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий масований російський удар по енергетиці, вказавши на потребу у ракетах-перехоплювачах для ворожої балістики, пише УНН. Деталі "З ночі триває робота ремонтних бригад і рятувальників на місцях російських ударів. Загалом за ніч було 219 ударних дронів, значна частина з них – "шахеди", а також 25 ракет, з них 24 балістичні. Більшість вдалося знешкодити, але, на жаль, не все. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинули через цю атаку. Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранено", - написав Зеленський у соцмережах. Головна ціль удару – енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, генерація та підстанції. Є пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях. У Краматорську дроном вдарили по будівлі ДСНС. Складна ситуація в столиці: багато будинків залишаються без тепла - повідомив Зеленський. Президент наголосив, що "захисту життя від цих ударів має бути більше". "Найбільш ефективно проти російської балістики працюють саме "петріоти", і постачання ракет до цих систем потрібне на кожен день. Дякую всім країнам, які наповнюють програму PURL. Усе, що зараз є в програмі щодо ППО, має надходити швидше. Дякую лідерам, які це розуміють та допомагають", - підкреслив Глава держави. рф цілеспрямовано вдарила по енергетиці, у Києві, Одесі та Дніпрі перебої з теплом, до 300 тис. одеситів без води