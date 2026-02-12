Зеленський розкрив головну ціль нічної атаки рф та потребу в ракетах-перехоплювачах

$43.030.06
51.210.04
ukenru
08:19 • 3280 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 18304 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 32006 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам'яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 25305 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на "чайові" за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 24757 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 23332 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 34645 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19837 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22129 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 41564 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр11 лютого, 23:33 • 7454 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 17601 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 13593 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 10661 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича08:30 • 4804 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 34645 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 29996 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 31655 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 41564 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 53750 перегляди
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Харківська область
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 276 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 15849 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 18187 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 19316 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 21071 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Х-59

Зеленський розкрив головну ціль нічної атаки рф та потребу в ракетах-перехоплювачах

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що головною ціллю нічної атаки рф були енергогенерація та підстанції. Він наголосив на потребі у ракетах-перехоплювачах для ворожої балістики.

Зеленський розкрив головну ціль нічної атаки рф та потребу в ракетах-перехоплювачах

Головною ціллю рф під час нічної атаки були енергогенерація та підстанції, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий масований російський удар по енергетиці, вказавши на потребу у ракетах-перехоплювачах для ворожої балістики, пише УНН.

Деталі

"З ночі триває робота ремонтних бригад і рятувальників на місцях російських ударів. Загалом за ніч було 219 ударних дронів, значна частина з них – "шахеди", а також 25 ракет, з них 24 балістичні. Більшість вдалося знешкодити, але, на жаль, не все. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинули через цю атаку. Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранено", - написав Зеленський у соцмережах.

Головна ціль удару – енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, генерація та підстанції. Є пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях. У Краматорську дроном вдарили по будівлі ДСНС. Складна ситуація в столиці: багато будинків залишаються без тепла

- повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що "захисту життя від цих ударів має бути більше".

"Найбільш ефективно проти російської балістики працюють саме "петріоти", і постачання ракет до цих систем потрібне на кожен день. Дякую всім країнам, які наповнюють програму PURL. Усе, що зараз є в програмі щодо ППО, має надходити швидше. Дякую лідерам, які це розуміють та допомагають", - підкреслив Глава держави.

рф цілеспрямовано вдарила по енергетиці, у Києві, Одесі та Дніпрі перебої з теплом, до 300 тис. одеситів без води12.02.26, 10:06 • 1536 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Донецька область
Київська область
Харківська область
Дніпро (місто)
MIM-104 Patriot
Херсонська область
Володимир Зеленський
Краматорськ
Одеса
Київ