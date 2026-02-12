Зеленский раскрыл главную цель ночной атаки рф и потребность в ракетах-перехватчиках

Главной целью РФ во время ночной атаки были энергогенерация и подстанции, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередной массированный российский удар по энергетике, указав на потребность в ракетах-перехватчиках для вражеской баллистики, пишет УНН.

Подробности

"С ночи продолжается работа ремонтных бригад и спасателей на местах российских ударов. Всего за ночь было 219 ударных дронов, значительная часть из них – "шахеды", а также 25 ракет, из них 24 баллистические. Большинство удалось обезвредить, но, к сожалению, не все. По состоянию на сейчас известно, что два человека погибли из-за этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Более десяти человек ранены", - написал Зеленский в соцсетях.

Главная цель удара – энергетика в Киеве, Одессе и Днепре, генерация и подстанции. Есть повреждения в Харьковской области, в Донецкой, Киевской и Херсонской областях. В Краматорске дроном ударили по зданию ГСЧС. Сложная ситуация в столице: многие дома остаются без тепла - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "защиты жизни от этих ударов должно быть больше".

"Наиболее эффективно против российской баллистики работают именно "патриоты", и поставка ракет к этим системам нужна на каждый день. Спасибо всем странам, которые наполняют программу PURL. Все, что сейчас есть в программе по ПВО, должно поступать быстрее. Спасибо лидерам, которые это понимают и помогают", - подчеркнул Глава государства.

