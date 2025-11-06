Зеленський провів розмову з президентом Кенії: обговорили російські удари, рекрутинг іноземців і викрадення українських дітей

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13202 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18743 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17173 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17910 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40942 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32852 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36381 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49582 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38728 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32482 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду 6 листопада, 07:34
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів 6 листопада, 09:50
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей 10:56
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 13186 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів 13:00
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей 10:56
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів 6 листопада, 09:50
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40933 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Ненсі Пелосі
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Німеччина
Польща
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду 6 листопада, 07:34
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката 5 листопада, 15:25
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора 5 листопада, 14:19
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі 5 листопада, 08:51
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю 4 листопада, 16:38
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Гриби
The New York Times

Зеленський провів розмову з президентом Кенії: обговорили російські удари, рекрутинг іноземців і викрадення українських дітей

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з президентом Кенії Вільямом Руто, під час якої обговорили безпекові виклики та двосторонню співпрацю. Сторони також торкнулися питання російського рекрутингу іноземців та підтримки Кенією української резолюції в ООН щодо викрадення дітей.

Зеленський провів розмову з президентом Кенії: обговорили російські удари, рекрутинг іноземців і викрадення українських дітей

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зміст своєї розмови з президентом Кенії Вільямом Руто, під час якої сторони обговорили безпекові виклики, двосторонню співпрацю та підтримку України на міжнародному рівні. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Мав продуктивну розмову з Президентом Кенії Вільямом Руто. Поінформував про російські удари проти людей та інфраструктури і дякую за теплі слова підтримки 

– зазначив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, під час переговорів сторони обговорили питання російського рекрутингу іноземних громадян для участі у війні проти України.

Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується06.11.25, 13:26 • 17904 перегляди

Торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну. Знаємо про всі шахрайські методи. Будемо тісніше працювати, щоб це припинилося 

– наголосив президент.

Також Зеленський повідомив, що українська та кенійська сторони активізують двосторонні проєкти, над якими вже працюють команди обох країн.

Президент Кенії Руто та Володимир Зеленський під час зустрічі
Президент Кенії Руто та Володимир Зеленський під час зустрічі

Окремо він підкреслив важливість підтримки Кенією української резолюції в ООН, спрямованої на засудження незаконного вивезення Росією українських дітей

Цього місяця в ООН Україна представить резолюцію, яка засуджує незаконні російські викрадення та депортацію українських дітей. Дякую за те, що можемо розраховувати на підтримку Кенії 

– підсумував Зеленський.

Тиску недостатньо: Зеленський закликає Захід посилити санкції та використати заморожені активи рф для України06.11.25, 10:31 • 2648 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Мобілізація
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Кенія
Володимир Зеленський
Україна