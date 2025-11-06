Зеленський провів розмову з президентом Кенії: обговорили російські удари, рекрутинг іноземців і викрадення українських дітей

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зміст своєї розмови з президентом Кенії Вільямом Руто, під час якої сторони обговорили безпекові виклики, двосторонню співпрацю та підтримку України на міжнародному рівні. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Мав продуктивну розмову з Президентом Кенії Вільямом Руто. Поінформував про російські удари проти людей та інфраструктури і дякую за теплі слова підтримки

За словами глави держави, під час переговорів сторони обговорили питання російського рекрутингу іноземних громадян для участі у війні проти України.

Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується

Торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну. Знаємо про всі шахрайські методи. Будемо тісніше працювати, щоб це припинилося

Також Зеленський повідомив, що українська та кенійська сторони активізують двосторонні проєкти, над якими вже працюють команди обох країн.

Президент Кенії Руто та Володимир Зеленський під час зустрічі

Окремо він підкреслив важливість підтримки Кенією української резолюції в ООН, спрямованої на засудження незаконного вивезення Росією українських дітей

Цього місяця в ООН Україна представить резолюцію, яка засуджує незаконні російські викрадення та депортацію українських дітей. Дякую за те, що можемо розраховувати на підтримку Кенії