Зеленский провел разговор с президентом Кении: обсудили российские удары, рекрутинг иностранцев и похищение украинских детей
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с президентом Кении Уильямом Руто, в ходе которого обсудили вызовы безопасности и двустороннее сотрудничество. Стороны также затронули вопрос российского рекрутинга иностранцев и поддержки Кенией украинской резолюции в ООН по похищению детей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержании своего разговора с президентом Кении Уильямом Руто, во время которого стороны обсудили вызовы безопасности, двустороннее сотрудничество и поддержку Украины на международном уровне. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Имел продуктивный разговор с Президентом Кении Уильямом Руто. Проинформировал о российских ударах против людей и инфраструктуры и благодарю за теплые слова поддержки
По словам главы государства, во время переговоров стороны обсудили вопросы российского рекрутинга иностранных граждан для участия в войне против Украины.
Коснулись вопроса российского рекрутинга иностранных граждан в свою преступную войну. Знаем обо всех мошеннических методах. Будем теснее работать, чтобы это прекратилось
Также Зеленский сообщил, что украинская и кенийская стороны активизируют двусторонние проекты, над которыми уже работают команды обеих стран.
Отдельно он подчеркнул важность поддержки Кенией украинской резолюции в ООН, направленной на осуждение незаконного вывоза Россией украинских детей
В этом месяце в ООН Украина представит резолюцию, осуждающую незаконные российские похищения и депортацию украинских детей. Спасибо за то, что можем рассчитывать на поддержку Кении
