Зеленський пропонує Раді направити військові кораблі ВМС до Туреччини та Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує направити підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України до Туреччини та Великої Британії. Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт №14059.

Деталі

Відповідно до законопроєкту, Президент Зеленський пропонує Раді затвердити указ від 19 вересня 2025 року №693/2025 "Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав".

Вказується, що "з метою здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності", пропонується направити на строк до припинення або скасування воєнного стану в Україні до інших держав підрозділи Військово-Морських сил Збройних сил України:

до Турецької Республіки - корвет "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії:

протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;

Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських Сил Збройних сил України у складі штабу протимінних дій загальною чисельністю до 20 військовослужбовців.

Пропонується встановити, що підрозділи ВМС під час їх перебування на території інших держав підпорядковуються Командуванню Військово-морських сил Збройних Сил України.

Згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням, на реалізацію указу необхідно буде витратити 135 млн 433,9 тис. гривень у 2025 році.

Впродовж наступних трьох років (2026, 2027, 2028 роки) реалізація указу потребуватиме 203 млн 150,9 тис. гривень (у разі продовження воєнного стану).

У разі припинення або скасування воєнного стану в Україні військового стану та за наявності дозволу Туреччини на проходження військових кораблів Чорноморськими протоками Міністерство оборони (за поданням командування Військово-Морських Сил Збройних сил України) інформує Президента України про необхідність повернення або відкликання вказаних підрозділів та здійснює підготовку та забезпечення повернення підрозділів до місць постійної дислокації в Україні.

Витрати передбачають закупівлю палива, мастила, консульські послуги, портове забезпечення, харчування військових тощо.

В пояснювальній записці вказується, що "у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направления перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№ 4255-IX), який передбачає можливість направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав.