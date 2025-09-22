Зеленський пропонує Раді направити військові кораблі ВМС до Туреччини та Великої Британії

$41.250.00
48.420.36
ukenru
12:19 • 4568 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 8848 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 15962 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 31907 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 34631 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 22917 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 37221 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 22782 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 33415 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47658 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.9м/с
28%
753мм
Популярнi новини
Внаслідок масованої атаки на Запоріжжя зруйновано приватний будинок: під завалами можуть бути люди Video22 вересня, 04:41 • 16310 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 27668 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto10:21 • 12284 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 14312 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 10878 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 14717 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 15940 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 31875 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 34606 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 37203 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 14732 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 6684 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 27945 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 82758 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 105556 перегляди
Актуальне
Financial Times
Дія (сервіс)
The New York Times
Bild
ChatGPT

Зеленський пропонує Раді направити військові кораблі ВМС до Туреччини та Великої Британії

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент Зеленський подав законопроєкт про направлення підрозділів ВМС України до Туреччини та Великої Британії. Це включає корвет "Гетьман Іван Мазепа" та низку протимінних кораблів, що обійдеться у 135 млн грн у 2025 році.

Зеленський пропонує Раді направити військові кораблі ВМС до Туреччини та Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує направити підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України до Туреччини та Великої Британії. Про це пише УНН з посиланням на законопроєкт №14059.

Деталі

Відповідно до законопроєкту, Президент Зеленський пропонує Раді затвердити указ від 19 вересня 2025 року №693/2025 "Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав".

Вказується, що "з метою здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності", пропонується направити на строк до припинення або скасування воєнного стану в Україні до інших держав підрозділи Військово-Морських сил Збройних сил України:

до Турецької Республіки - корвет "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії:

  • протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
    • протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
      • протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
        • протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
          • протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;

            Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських Сил Збройних сил України у складі штабу протимінних дій загальною чисельністю до 20 військовослужбовців.

            Пропонується встановити, що підрозділи ВМС під час їх перебування на території інших держав підпорядковуються Командуванню Військово-морських сил Збройних Сил України.

            Згідно з фінансово-економічним обґрунтуванням, на реалізацію указу необхідно буде витратити 135 млн 433,9 тис. гривень у 2025 році.

            Впродовж наступних трьох років (2026, 2027, 2028 роки) реалізація указу потребуватиме 203 млн 150,9 тис. гривень (у разі продовження воєнного стану).

            У разі припинення або скасування воєнного стану в Україні військового стану та за наявності дозволу Туреччини на проходження військових кораблів Чорноморськими протоками Міністерство оборони (за поданням командування Військово-Морських Сил Збройних сил України) інформує Президента України про необхідність повернення або відкликання вказаних підрозділів та здійснює підготовку та забезпечення повернення підрозділів до місць постійної дислокації в Україні.

            Витрати передбачають закупівлю палива, мастила, консульські послуги, портове забезпечення, харчування військових тощо.

            В пояснювальній записці вказується, що "у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направления перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України".

            Нагадаємо

            Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№ 4255-IX), який передбачає можливість направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав.

            Павло Башинський

            ПолітикаНовини Світу
            Військово-морські сили Збройних сил України
            Міністерство оборони України
            Верховна Рада України
            Збройні сили України
            Велика Британія
            Туреччина
            Володимир Зеленський