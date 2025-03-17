Зеленський підписав закон, що дозволяє направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№ 4255-IX), який передбачає можливість направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав. Про це повідомили у Верховній Раді України, пише УНН.

У період воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН - йдеться у законі.

Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій Президента України, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.

Нагадаємо

15 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Документ дозволяє відправляти військових для навчання, отримання техніки та стримування агресії.