Зеленский подписал закон, разрешающий направление подразделений ВСУ в другие государства
Киев • УНН
Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий направление подразделений ВСУ за границу. Это возможно для обеспечения нацбезопасности и отражения вооруженной агрессии во время военного положения.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№ 4255-IX), который предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины, пишет УНН.
В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН
Закон был доработан с учетом предложений Президента Украины, которые уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.
Напомним
15 января Верховная Рада поддержала законопроект о направлении подразделений ВСУ за границу во время военного положения. Документ позволяет отправлять военных для обучения, получения техники и сдерживания агрессии.