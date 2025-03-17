Зеленский подписал закон, разрешающий направление подразделений ВСУ в другие государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№ 4255-IX), который предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства. Об этом сообщили в Верховной Раде Украины, пишет УНН.

В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН